"Донбасс? Нет, не слышал": Политолог назвал единственное "достижение" Зеленского

В своём Telegram-канале "Политджойстик" политолог Марат Баширов оценил год Зеленского в кресле президента Украины. Он напомнил о том, что были люди, называвшие Зеленского "президентом мира", но он оказался "президентом пустоты".

Баширов подчеркнул, что за год для улучшения ситуации в стране не было сделано ничего из того, чего ждали избиратели, смещая предшественника Зеленского Петра Порошенко.

"Ах да, забыл. Одно всё же сделал: открыл рынок земли для перепродажи иностранцам", - назвал Баширов единственное "достижение" президента Украины.

При этом он напомнил об острых вопросах, которые не были Зеленским подняты и решены.

"Донбасс? Нет, не слышал. Улучшение отношений с Россией? Нет. Снижение тарифов? Нет. Экономический рывок? Нет, олигархи только растут со своими активами", - отметил он.