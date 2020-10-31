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"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за 17 секунд

31 октября 2020, 02:00  •  145 • Политика
Донбасс объявил о капитуляции и готов вернуться в состав Украины, сообщал портал "Репортёр". Однако на самом деле источником вброса является украинский центр информационной борьбы, сообщил военный обозреватель "КП" Виктор Баранец. "Я вчера разговаривал с Донецком. У меня там огромное количество шпионов, информаторов, с которыми я нахожусь в режиме онлайн. То есть я любую информацию через 17 секунд проверяю", - подчеркнул эксперт.
ДНР и ЛНР прекращают существование и возвращаются в состав Украины. Об этом сообщает портал "Репортёр" со ссылкой на заседание Трёхсторонней контактной группы в Минске, которое прошло 14 октября. Информацию прокомментировал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Он сообщил, что недавно разговаривал со своими людьми в Донецке и прекрасно осведомлён, как обстоят дела на самом деле. Информация о капитуляции - это украинский вброс.
Я вчера разговаривал с Донецком. У меня там огромное количество шпионов, информаторов, с которыми я нахожусь в режиме онлайн. То есть я любую информацию через 17 секунд проверяю, - сказал Виктор Баранец в интервью Царьграду.
Он пояснил, что за вброс ответственен специальный центр информационной борьбы, который находится в Киеве, под патронажем СБУ. В этой связи эксперт посоветовал доверять только официальным источникам.

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