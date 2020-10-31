"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за 17 секунд

ДНР и ЛНР прекращают существование и возвращаются в состав Украины. Об этом сообщает портал "Репортёр" со ссылкой на заседание Трёхсторонней контактной группы в Минске, которое прошло 14 октября. Информацию прокомментировал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Он сообщил, что недавно разговаривал со своими людьми в Донецке и прекрасно осведомлён, как обстоят дела на самом деле. Информация о капитуляции - это украинский вброс.

Я вчера разговаривал с Донецком. У меня там огромное количество шпионов, информаторов, с которыми я нахожусь в режиме онлайн. То есть я любую информацию через 17 секунд проверяю, - сказал Виктор Баранец в интервью Царьграду.

Он пояснил, что за вброс ответственен специальный центр информационной борьбы, который находится в Киеве, под патронажем СБУ. В этой связи эксперт посоветовал доверять только официальным источникам.