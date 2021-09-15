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"Донбасс - это Россия": Бородай обещал фантастические события

15 сентября 2021, 11:40  •  221 • Политика
Александр Бородай в ходе презентации книги о родной земле подчеркнул: "Донбасс - это Россия". Кроме того, глава СДД обещал, что совсем скоро развернутся фантастические события.
В ходе презентации сборника рассказов "Донбасс живёт" глава Союза добровольцев России Александр Бородай говорил о ценности работы. "Донбасс живёт" - это фантастические рассказы, и жанр выбран не случайно. Ведь и люди Донбасса фантастические сами по себе, и события, в которые им вынужденно пришлось окунуться, тоже фантастические. Не всегда они приятны, но это жизнь:
Кто бы мог подумать, что события 2014 года когда-нибудь вообще на Донбассе развернутся. Подумайте, десять лет тому назад, двадцать, а уже тридцать тем более, да? Но тем не менее фантастические события разворачиваются. И я вас уверяю, ещё будут разворачиваться.
Книга даёт возможность русским в Донбассе стать ближе к России. Собственно, Донбасс - это уже часть России, уверен Александр Бородай. И вопрос лишь в юридической составляющей:
Донбасс - это Россия, но, к сожалению, пока ещё не совсем юридически Россия. Я надеюсь, что процесс закончится так, как он должен завершиться, и Донбасс и юридически, не только де-факто, не только исторически - культурно, ментально, станет частью России. Мы ждём этого момента,
- подчеркнул Бородай.
О том, как прошла презентация, более подробно мы рассказываем в нашем сюжете.

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