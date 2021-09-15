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"Донбасс - это Россия": Бородай обещал фантастические события
15 сентября 2021, 11:40 • 221 • Политика
Александр Бородай в ходе презентации книги о родной земле подчеркнул: "Донбасс - это Россия". Кроме того, глава СДД обещал, что совсем скоро развернутся фантастические события.
В ходе презентации сборника рассказов "Донбасс живёт" глава Союза добровольцев России Александр Бородай говорил о ценности работы. "Донбасс живёт" - это фантастические рассказы, и жанр выбран не случайно. Ведь и люди Донбасса фантастические сами по себе, и события, в которые им вынужденно пришлось окунуться, тоже фантастические. Не всегда они приятны, но это жизнь:
Книга даёт возможность русским в Донбассе стать ближе к России. Собственно, Донбасс - это уже часть России, уверен Александр Бородай. И вопрос лишь в юридической составляющей:
- подчеркнул Бородай.
О том, как прошла презентация, более подробно мы рассказываем в нашем сюжете.
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