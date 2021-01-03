"Дональд, заграница Вам поможет": Трампу из России указали на единственный шанс на спасение

В своём Telegram-канале депутат Госдумы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что США устали от "шпиономании, лизоблюдства и коррупции".

"Весь мир на ушах из-за пандемии. Поэтому Дональд Трамп может использовать ситуацию, чтобы остаться президентом. Пока Трамп президент, ему подчиняются все: он может убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными - все полномочия использовать на максимум", - пишет Жириновский.

По его мнению, основанием для отмены результатов прошедших президентских выборов в США может быть режим ЧС.

"Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие четыре года демократы его просто уничтожат. Россия может поддержать его, договориться о финансовой поддержке, например, со стороны арабских шейхов", - отметил депутат.

Он считает, что взамен Москве ничего не требуется, ибо Трампу и так "тошно и противно в сложившейся ситуации". Но если он сможет проявить силу воли, то останется на посту главы США, уверен Жириновский.

"Также я бы рекомендовал ему всё-таки сделать прививку. Если нужно - мы пришлём наш "Спутник V". Крепитесь, Дональд, мы с вами, заграница Вам поможет", - заключил Жириновский.