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"Дональд бился, словно лев": Соцсети поддержали Трампа, "поссорившегося с G7" из-за России

26 августа 2019, 08:39  •  195 • Политика
Ранее сообщалось, что американский лидер был очень настойчив в своем желании вернуть Россию в G7, и это серьезно рассорило его с коллегами по "большой семерке". Именно так написала британская The Guardian. В Twitter поспешили отметить, что "Дональд бился, словно лев".
По данным издания, ужин, во время которого и развернулась дискуссия по этому вопросу, прошел в невероятно напряженной обстановке. Дональд Трамп категорически не желал принимать во внимание аргументы лидеров остальных стран, которые были против предложения президента США.
В частности, Ангела Меркель заявила, что для возвращения России в этот "клуб избранных" необходимо сначала увидеть "подвижки" в реализации Минских соглашений. Премьер Японии Синдзо Абэ хранил непроницаемое молчание, сохраняя нейтралитет. Зато Борис Джонсон, Ангела Меркель, Джастин Трюдо, Эмманюэль Макрон и глава ЕС Дональд Туск были настроены очень решительно и не желали возвращения России в их тесный кружок. Обстановка накалилась как никогда ранее.
"Большинство лидеров настаивали на том, чтобы [G7] оставалась семьей, клубом, сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали [Трампу], что вы не можете позволить президенту Путину, который не соответствует этому, вернуться", - цитирует The Guardian слова своего источника.
Однако Дональд Трамп был непоколебим: он уверен в том, что вопросы, связанные с Ираном, Сирией и КНДР, решать без присутствия России просто невозможно.
В русскоязычном Twitter поведение американского президента оценили.
"Говорят, Дональд бился словно лев", - пользователь пишет пользователь @imerkouri.
"За что получит титул Лев Биаррице", - шутит @Sergeevich72702.
"Трамп наш!", - иронично отмечает @QAzgYv4d0jilkqb.
Впрочем, некоторый пользователи высказали иную точку зрения.
"Без нас видимо против Китая слабоват", - @imerkouri.

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