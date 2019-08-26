"Дональд бился, словно лев": Соцсети поддержали Трампа, "поссорившегося с G7" из-за России

По данным издания, ужин, во время которого и развернулась дискуссия по этому вопросу, прошел в невероятно напряженной обстановке. Дональд Трамп категорически не желал принимать во внимание аргументы лидеров остальных стран, которые были против предложения президента США.

В частности, Ангела Меркель заявила, что для возвращения России в этот "клуб избранных" необходимо сначала увидеть "подвижки" в реализации Минских соглашений. Премьер Японии Синдзо Абэ хранил непроницаемое молчание, сохраняя нейтралитет. Зато Борис Джонсон, Ангела Меркель, Джастин Трюдо, Эмманюэль Макрон и глава ЕС Дональд Туск были настроены очень решительно и не желали возвращения России в их тесный кружок. Обстановка накалилась как никогда ранее.

"Большинство лидеров настаивали на том, чтобы [G7] оставалась семьей, клубом, сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали [Трампу], что вы не можете позволить президенту Путину, который не соответствует этому, вернуться", - цитирует The Guardian слова своего источника.

Однако Дональд Трамп был непоколебим: он уверен в том, что вопросы, связанные с Ираном, Сирией и КНДР, решать без присутствия России просто невозможно.

В русскоязычном Twitter поведение американского президента оценили.

"Говорят, Дональд бился словно лев", - пользователь пишет пользователь @imerkouri.

"За что получит титул Лев Биаррице", - шутит @Sergeevich72702.

"Трамп наш!", - иронично отмечает @QAzgYv4d0jilkqb.

Впрочем, некоторый пользователи высказали иную точку зрения.

"Без нас видимо против Китая слабоват", - @imerkouri.