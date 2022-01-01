"Домой вернутся лишь единицы": Sohu смоделировало воздушный бой России и США

Авианалёт сотен F-35 на Россию обернётся катастрофическими последствиями для США, пишет Sohu. Немногим из них удастся завершить свою миссию, а вернуться домой смогут лишь единицы, отмечает издание.

Если США решатся отправить на Россию сотни истребителей F-35, то это приведёт к катастрофе - для американцев. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Современная концепция войны гласит, что ключом к победе является достижение превосходства в воздухе. По этой причине многие страны вкладывают огромные деньги в авиацию и средства ПВО.

Китайские аналитики считают, что в случае начала неядерного военного конфликта США и России американцы первым делом попытаются захватить воздушное пространство, отправив сотни своих многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. Однако это будет фатальной ошибкой, уверены китайские аналитики.

Они указывают, что США превосходят Россию по числу военных самолётов. Однако этот недостаток с лихвой компенсируется за счёт мощнейшей и глубокоэшелонированной сетью противовоздушной обороны, которую Москва сумела создать за минувшие годы.

В процессе воздушного боя истребители будут контактировать с наземными системами ПВО, такими как С-400 и С-500, и они будут сбивать эти самолёты,

- пишет Sohu.

В результате такого столкновения из нескольких сотен американских самолётов немногим удастся завершить свою миссию, а назад смогут вернуться вообще единицы. Вероятность прорыва русской системы ПВО китайские эксперты оценивают как крайне низкую.

Но даже на случай такого маловероятного исхода событий у России есть козырь в рукаве. Это гиперзвуковые ракеты, которые нацелены, как выразился президент России Владимир Путин, на центры принятия решений. Перехватить их при нынешнем уровне технологий США пока не в состоянии.

Даже если у истребителей США есть преимущество, то им лучше не приближаться к России, иначе последствия будут катастрофическими,

- резюмирует китайское издание.