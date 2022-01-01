Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Ин...
Байден расстроил Зеленского после разговора с Путиным
Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа
Уставших от Украины немцев в новогоднюю ночь "добил" Шольц: "Это ...
Главная / Политика

"Домой вернутся лишь единицы": Sohu смоделировало воздушный бой России и США

01 января 2022, 18:40  •  445 • Политика
Авианалёт сотен F-35 на Россию обернётся катастрофическими последствиями для США, пишет Sohu. Немногим из них удастся завершить свою миссию, а вернуться домой смогут лишь единицы, отмечает издание.
Если США решатся отправить на Россию сотни истребителей F-35, то это приведёт к катастрофе - для американцев. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.
Современная концепция войны гласит, что ключом к победе является достижение превосходства в воздухе. По этой причине многие страны вкладывают огромные деньги в авиацию и средства ПВО.
Китайские аналитики считают, что в случае начала неядерного военного конфликта США и России американцы первым делом попытаются захватить воздушное пространство, отправив сотни своих многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. Однако это будет фатальной ошибкой, уверены китайские аналитики.
Они указывают, что США превосходят Россию по числу военных самолётов. Однако этот недостаток с лихвой компенсируется за счёт мощнейшей и глубокоэшелонированной сетью противовоздушной обороны, которую Москва сумела создать за минувшие годы.
В процессе воздушного боя истребители будут контактировать с наземными системами ПВО, такими как С-400 и С-500, и они будут сбивать эти самолёты,
- пишет Sohu.
В результате такого столкновения из нескольких сотен американских самолётов немногим удастся завершить свою миссию, а назад смогут вернуться вообще единицы. Вероятность прорыва русской системы ПВО китайские эксперты оценивают как крайне низкую.
Но даже на случай такого маловероятного исхода событий у России есть козырь в рукаве. Это гиперзвуковые ракеты, которые нацелены, как выразился президент России Владимир Путин, на центры принятия решений. Перехватить их при нынешнем уровне технологий США пока не в состоянии.
Даже если у истребителей США есть преимущество, то им лучше не приближаться к России, иначе последствия будут катастрофическими,
- резюмирует китайское издание.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



445
Источник
Похожие новости
01 января 2022, 12:50
Уставших от Украины немцев в новогоднюю ночь "добил" Шольц: "Это новый вызов"
01 января 2022, 11:05
Зеленский закрыл Украину для кораблей России и насмешил русских: "Шо, опять?!"
01 января 2022, 11:05
Зеленский назвал условие окончания войны в Донбассе: Без холодца не обойдётся
01 января 2022, 01:45
Лавров обвинил США в попытках «выторговать» односторонние уступки
01 января 2022, 16:55
Журналист в прямом эфире назвал имя настоящего президента Украины: "Это не Зеленский"
01 января 2022, 16:55
Зеленский придумал универсальное оправдание за поражение
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 января 2022, 12:50
Уставших от Украины немцев в новогоднюю ночь "добил" Шольц: "Это новый...
01 января 2022, 11:05
Зеленский закрыл Украину для кораблей России и насмешил русских: "Шо, опять?!&qu...
01 января 2022, 11:05
Зеленский назвал условие окончания войны в Донбассе: Без холодца не обойдётся
01 января 2022, 08:45
Прибалтов обманули: "нам обещали, что переговоров с Россией не будет"
01 января 2022, 08:45
Британия осталась без миллионов людей: работать некому
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 января 2022, 12:50
Уставших от Украины немцев в новогоднюю ночь "добил" Шольц: "Это новый вызов"
26 декабря 2021, 22:05
Русские загнаны в угол: Аналитик объяснил, зачем Запад идёт на невиданный риск
28 декабря 2021, 04:25
"Рэмбо Путина": Bild призвал читателей всерьёз бояться
28 декабря 2021, 17:50
Политолог подтвердил скандальные подозрения о Зеленском: "Соответствует действительности"
27 декабря 2021, 08:35
Украина меняет концепцию: она победит Россию в неожиданной сфере
26 декабря 2021, 01:05
Мария Захарова ответила на "разоблачение" бежавшей из России Любови Соболь
26 декабря 2021, 05:10
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.