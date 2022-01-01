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"Домой вернутся лишь единицы": Sohu смоделировало воздушный бой России и США
01 января 2022, 18:40 • 445 • Политика
Авианалёт сотен F-35 на Россию обернётся катастрофическими последствиями для США, пишет Sohu. Немногим из них удастся завершить свою миссию, а вернуться домой смогут лишь единицы, отмечает издание.
Если США решатся отправить на Россию сотни истребителей F-35, то это приведёт к катастрофе - для американцев. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.
Современная концепция войны гласит, что ключом к победе является достижение превосходства в воздухе. По этой причине многие страны вкладывают огромные деньги в авиацию и средства ПВО.
Китайские аналитики считают, что в случае начала неядерного военного конфликта США и России американцы первым делом попытаются захватить воздушное пространство, отправив сотни своих многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. Однако это будет фатальной ошибкой, уверены китайские аналитики.
Они указывают, что США превосходят Россию по числу военных самолётов. Однако этот недостаток с лихвой компенсируется за счёт мощнейшей и глубокоэшелонированной сетью противовоздушной обороны, которую Москва сумела создать за минувшие годы.
- пишет Sohu.
В результате такого столкновения из нескольких сотен американских самолётов немногим удастся завершить свою миссию, а назад смогут вернуться вообще единицы. Вероятность прорыва русской системы ПВО китайские эксперты оценивают как крайне низкую.
Но даже на случай такого маловероятного исхода событий у России есть козырь в рукаве. Это гиперзвуковые ракеты, которые нацелены, как выразился президент России Владимир Путин, на центры принятия решений. Перехватить их при нынешнем уровне технологий США пока не в состоянии.
- резюмирует китайское издание.
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