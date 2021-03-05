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"Доминированию США приходит конец": Военный эксперт назвал главную ошибку американцев
05 марта 2021, 20:35 • 125 • Политика
Военный эксперт назвал главную ошибку экспансионной политики американцев. По его словам, доминированию США приходит конец, однако не все в Пентагоне это понимают.
Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя высказывание бывшего капитана морской пехоты Дэна Грейзера. Последний признал, что тактика Вашингтона, которая заключается в том, чтобы как можно больше создать военных баз по всему миру, дала сбой. Содержание военных баз слишком дорого обходится бюджету, а военное присутствие США нервирует союзников и злит русских.
Дандыкин в свою очередь отметил, что эпоха полного военного доминирования США постепенно уходит в прошлое. Американцы по привычке заваливают проблему деньгами, однако этот метод уже не работает. Россия умудряется создавать достойную конкуренцию при куда меньшем военном бюджете. Об этом свидетельствует и успешное освоение Арктики, и модернизация Вооружённых сил, и создание ультрасовременного оружия, передаёт Nation News.
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