"Должны вызвать панику у Путина, истерику в Кремле": Озвучен "топ требований" к подаркам украинским чиновникам

Подарки, которые вручают украинским чиновникам, должны "вызвать панику у Путина" и "истерику в Кремле". Так считает журналистка Юлия Витязева, озвучившая своеобразный "топ требований" после того, как министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну подарили торт "Развалины Кремля".

Политический аналитик Владимир Корнилов отреагировал на день рождения министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Ранее стало известно о том, что Омеляну на 40-летие подарили торт в виде руин Кремля. Политик также сфотографировался с миниатюрной кремлевской звездой в руке.

Непосредственно эксперт напомнил, что отмечать 40-летие считается дурным знаком. Кроме того, в создании оригинальных рубиновых звезд принимал участие Константиновский стекольный завод (Донецк).

"Министр транспорта Украины Омелян с удовольствием принял подарок на 40-летие: торт "Развалины Кремля". Не, на Украине никакой русофобии нет, знамо дело. Даже не знает, что отмечать свое 40-летие не к добру. Особенно если съесть кремлевскую звезду, она ведь в Донбассе сделана", - написал он в Twitter.

Непосредственно журналистка Юлия Витязева иронично предположила, что подобные подарки должны "вызвать панику" у президента России Владимира Путина, "истерику" в Кремле и "негодование" у граждан РФ.

"Для чего нормальные люди делают подарки на день рождения? Чтоб порадовать именинника. Подарки, сделанные украинцами, в первую очередь должны: вызвать панику у Путина; истерику в Кремле; негодование у россиян... Кстати, самым правильным для Омеляна был бы торт в виде так и не реализованного им гиперлупа или так и не перенесенной на Украину могилы Бандеры" - добавила она, составив своеобразный "топ требований" к подаркам для украинских чиновников.

Министр транспорта Украины Омелян с удовольствием принял подарок на 40-летие: торт "Развалины Кремля". Не, на Украине никакой русофобии нет, знамо дело.

Даже не знает, что отмечать свое 40-летие не к добру. Особенно если съесть кремлевскую звезду, она ведь в Донбассе сделана ))) pic.twitter.com/XEkhEZwxa9 — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 31 января 2019 г.