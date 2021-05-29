Посол Украины в Германии Андрей Мельник указал, в каком случае Украина пойдёт с Россией на "мировую".

"Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым. <…> После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации", - сказал дипломат в интервью, которое он дал газете Berliner Zeitung.

Мельник также считает, что Москва должна извиниться перед Киевом. Он уверен, что именно эти действия станут отправной точкой для "примирения".

Украинские власти уверены, что Россия "вмешивается" в дела страны и проявляет "агрессию".

Подобные заявления звучат постоянно, несмотря на то что Киев сам занимается дискриминацией своих граждан по национальному и языковому признакам. Так, власти Украины на законодательном уровне пытаются запретить использование русского языка, тем самым ущемляя права русскоязычных жителей страны.

В Донбассе вооружённые радикалы устраивают военные нападения и обстреливают города, где погибают мирные жители.