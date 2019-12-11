"Должны сделать всё, чтобы это не повторилось": Путин призвал бороться с ложью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне. Глава государства отметил, что документ "чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны", а также ставит Советский Союз и нацистских агрессоров "на одну доску", что является "беспардонной ложью".

"Мы должны сделать все для того, чтобы были созданы условия, которые не позволили бы повторить ничего подобного в будущем. А для этого нужно продвигать правду", - сказал Путин на заседании организационного комитета "Победа".

Глава государства подчеркнул, что необходимо достойно подготовиться, отметить ветеранов, и сделать это мероприятие таким, чтобы оно осталось в памяти молодых людей. Чтобы они и дальше понесли эту память об этих трагических, но в то же время героических событиях, отметил Владимир Путин.

Напомним, что российский организационный комитет "Победа" является совещательным и консультативным органом при президенте России. Его цель - проведение единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации и в отношении ветеранов.