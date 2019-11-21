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"Должны разобраться народы": Горбачёв оправдался перед Путиным, указавшим на роковую проблему СССР

21 ноября 2019, 03:24  •  81 • Политика
Бывший советский лидер Михаил Горбачёв прокомментировал слова Владимира Путина о причинах распада СССР. Ранее российский лидер указал на роковую причину, доведшую Союз до развала. В частности, указал Путин, распад Советского Союза не связан с ростом национализма в Прибалтике, а произошёл из-за неэффективной экономической политики. По мнению Горбачёва, действительно, следовало демократизировать и реформировать отношения в Союзе. Ну а сейчас остаётся народам лишь договариваться.
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о причинах распада Советского Союза. Ранее глава государства заявил, что во многом к развалу Союза подтолкнула неэффективная экономическая политика.
Как раз неэффективная экономика "привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", заметил он. По словам Путина, распад был связан именно с этим, а не с ростом национализма в Прибалтике.
Единственный президент Советского Союза Михаил Горбачёв в ответ на это оправдался: действительно, следовало бы "демократизировать и реформировать отношения". Однако в то время этого не было сделано.
При этом он подчеркнул, что внутри Союза следовало бы утрясти отношения между странами, поскольку у многих регионов возникло "своё государственное понимание, и с этим надо было считаться".
"Поэтому я не знаю, что дальше будет, должны разобраться народы", - приводит его слова РИА Новости.
Политик также отметил, что сейчас все бывшие советские республики могут и должны вести диалог и помнить общую историю.

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