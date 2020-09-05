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"Должны изучить серьёзно": Трамп намерен разобраться в "отравлении" Навального
05 сентября 2020, 12:10 • 68 • Политика
Президент США Дональд Трамп намерен разобраться в "отравлении" российского оппозиционера Алексея Навального. "Должны изучить серьёзно", - произнёс политик.
На очередном брифинге Трамп сообщил, что Соединённые Штаты должны рассмотреть инцидент с Навальным и версию о его "отравлении".
"Думаю, мы должны изучить это очень серьёзно, если это так. И думаю, мы это сделаем", - заявил американский лидер.
Он добавил, что пока нет никаких оснований подозревать Россию в причастности к "отравлению". Для этого не имеется доказательств.
Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа. По основной версии, он находится до сих пор в коме. Омские врачи, которые спасли ему жизнь, полагают, что у оппозиционера возникли серьёзные проблемы с обменом веществ. Времени поставить точный диагноз у них не было, так как через 44 часа после прибытия в БМСП №1 Омска Навального отправили спецбортом в Германию. Специалисты берлинской клиники "Шарите" с прессой не общаются. Правительство ФРГ, ссылаясь на отчёт военных медиков, утверждает, что в анализах Навального обнаружились следы нервно-паралитического вещества "Новичок".
Немецкие власти официального уведомления Москве об этом не посылали. Нет ответа и от прокуратуры Германии, которой из Генпрокуратуры РФ поступил запрос предоставить документы относительно расследования ситуации с Навальным.
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