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"Должны исчезнуть": К расправе над русскоязычными украинцами призвал телеведущий. В Сети предложили лишить его фамилии
16 декабря 2019, 07:54 • 80 • Политика
Украинский телеведущий Остап Дроздов призвал в своей программе к расправе над русскоязычными украинцами. Такие "должны исчезнуть", считает Дроздов. В Сети предложили встречные "санкции": например, лишить ведущего его фамилии.
Политический аналитик и историк Владимир Корнилов процитировал в своём Twitter яркое высказывание украинского телеведущего Остапа Дроздова. Тот заявил, что русскоязычные украинцы должны "исчезнуть как вид". "Одно не пойму, - прокомментировал Корнилов, - почему он до сих пор свою русскую фамилию не изменил, как его побратимы. Вон Федина стала Фэдыной, Павлов Павливым и т. д. Почему же он до сих пор Дроздов, а не Дриздив???"
Пользователи Рунета с сарказмом прокомментировали "инициативу" Дроздова:
"Не удивлюсь, если на русском заявлял)" (Vladimir Pantyukhin@pvl651)
"Нацисты любой национальности должны исчезнуть как вид вместе с "Дриздив". (Левитановец@change_u_mind)
"Дрозд – вроде "шпак" по-украински?" (Бадяев Дмитрий@BadyaevDmitriy)
"А почему бы укре не уехать с территории русскоязычных?" (Русский)
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