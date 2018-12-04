"Должны действовать решительнее": Сенатор США потребовал отправить корабли НАТО в Черное море

Сенатор-республиканец Джон Барассо заявил, что отказ Трампа от встречи в Путиным на саммите G20 было «правильным решением», однако на «российскую агрессию» против Украины должен быть «еще более жестким и решительным». К примеру, США и НАТО должны отправить свои корабли в Черное море

В эфире воскресений программы «Встреча с прессой» на телеканале NBC республиканец Джон Баррассо, представляющий в Сенате штат Вайоминг, заявил, что «Путин — это тот, кто уважает силу и действия. Слова для него значат мало. Поэтому мы должны сделать еще больше».

К примеру, предоставить Киеву дополнительное зенитное и противокорабельное вооружение. Но прежде всего, США и НАТО должны продемонстрировать России «свою силу» и отправить в Черное море военные корабли, пишет The Hill.

«Я думаю, что мы нуждаемся в участии НАТО", чтобы обуздать российскую агрессию»,— добавил Баррассо

Напомним, ранее Кремль и Белый дом договорились о том, что на полях саммита «большой двадцатки» состоится полномасштабная встреча президентов России и США. Однако 29 ноября на странице Дональда Трампа в Twitter появляется сообщение о том, что «для всех заинтересованных сторон» было бы лучше, если бы эта встреча в Аргентине не состоялась, «пока корабли и матросы не вернулись из России на Украину».

Таким образом, президент США якобы дал понять, что причина отказа от намеченной встречи — «керченский инцидент». Однако это заявление Трампа странным образом совпало с признанием его бывшего адвоката Майкла Коэна в том, что ранее он лгал Конгрессу, отвечая на вопросы о финансовых интересах своего клиента в РоссииМоскве в момент выборов президента США. Якобы на самом деле переговоры о строительстве Trump Tower в Москве продолжались и после начала предвыборной гонки.