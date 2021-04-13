"Должны быть здесь!": Глава офиса Зеленского потребовал от США вооружить Украину "Патриотами"

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак потребовал от США вооружить Украину американскими "Патриотами". Чиновник заявил прямо: "Они должны быть здесь!".

По словам Ермака, украинская сторона "держит оборону" не только для себя, но и для Запада. Он отметил, что безопасность США обеспечивает якобы Украина, а свои ракеты Patriot Америка размещает в Польше.

"Они должны быть здесь", - заявил он в интервью американскому журналу Time.

Стоит отметить, что это уже третье требование Украины к Западу всего за сутки.

Накануне Зеленский потребовал от США и в частности от американского президента Джо Байдена конкретных действий. "Если они видят Украину в НАТО, то должны сказать это прямо, а потом сделать это", - сказал украинский лидер.

Следом коллективный Запад отчитала вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она заявила, что Киев ожидает от Запада действий, а не политических призывов, в том числе усиления санкций против России и "Северного потока - 2".

"Очень важный был вопрос: чего мы ожидаем от Запада?" - сказала она, отметив, что "обязательно будет обеспокоенность, обязательно будет большая озабоченность", но в Киеве считают, "что сегодня мы не можем говорить только о политических призывах".

"Мы ожидаем действий, важно говорить об усилении санкций, важно говорить о потенциальном введении санкций против узкого круга Путина, важно говорить сегодня о прекращении "Северного потока - 2", - подчеркнула она.