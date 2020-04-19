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"Должна стать общественным достоянием": Генсек ООН рассказал о судьбе вакцины от COVID-19
19 апреля 2020, 18:10 • 82 • В мире
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш убеждён: вакцину от коронавирусной инфекции удастся создать. Он рассказал, что с ней произойдёт после разработки. "Она должна стать общественным достоянием", - считает Гуттериш.
На своей странице в Twitter Антониу Гуттериш написал, что нужно создать глобальную коалицию для разработки вакцины от коронавируса. После этого состав должен стать доступным во всех странах и для всех людей.
"Она должна считаться всемирным общественным достоянием", - заявил Генсек ООН.
Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией 11 марта. На данный момент количество заражённых в мире превысило 2,2 миллиона человек. Умерло свыше 153 тысяч человек. Наибольшее количество заражённых в США - почти 700 тысяч граждан. Россия находится на 13-м месте в списке стран со сложной эпидситуацией. В РФ подтверждено 32 тысячи случаев COVID-19. Умерло 273 человека, вылечилось - 2590. За последние сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 4070 граждан России.
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