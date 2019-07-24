"Должен быть святее Папы Римского": Соловьёв описал Навальному настоящего лидера оппозиции

Глава Российского союза журналистов упрекнул Навального за то, что тот мнит, что он и есть закон. "А я считаю, что те, кто претендуют на лидерство в оппозиции, должны быть святее Папы Римского", - написал Соловьёв.

Навальный попытался съязвить, отметив, что, возможно, Соловьёв описывает Владимира Путина.

На что телеведущий заметил: "Лёша. Так вы признаёте, что нарушили закон? Нет. Я не перепутал. Вы обычный мелкий жулик". Ответа от Навального более не последовало.

Ранее Навальный в своём ролике сообщил, что у Соловьёва и его детей есть вид на жительство в Италии. В Сети также появился снимок документов телеведущего. Оппозиционер по этому поводу устроил хайп в соцсетях, называя получение ВНЖ едва ли не предательством страны.

Сам Соловьёв рассказал, что вид на жительство в Италии у него порядка 10 лет, и в этом нет никакой сенсации. Вид на жительство "не даёт никакого права ни голосовать там, ни работать там, а даёт право находиться на территории Италии больше чем 90 дней".