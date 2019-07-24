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"Должен быть святее Папы Римского": Соловьёв описал Навальному настоящего лидера оппозиции

24 июля 2019, 04:24  •  53 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв жёстко ответил оппозиционеру Алексею Навальному на очередной выпад в Twitter. Журналист отметил, что для главы ФБК "цель оправдывает средства", тогда как истинный оппозиционер должен быть "святее Папы Римского".
Глава Российского союза журналистов упрекнул Навального за то, что тот мнит, что он и есть закон. "А я считаю, что те, кто претендуют на лидерство в оппозиции, должны быть святее Папы Римского", - написал Соловьёв.
Навальный попытался съязвить, отметив, что, возможно, Соловьёв описывает Владимира Путина.
На что телеведущий заметил: "Лёша. Так вы признаёте, что нарушили закон? Нет. Я не перепутал. Вы обычный мелкий жулик". Ответа от Навального более не последовало.
Ранее Навальный в своём ролике сообщил, что у Соловьёва и его детей есть вид на жительство в Италии. В Сети также появился снимок документов телеведущего. Оппозиционер по этому поводу устроил хайп в соцсетях, называя получение ВНЖ едва ли не предательством страны.
Сам Соловьёв рассказал, что вид на жительство в Италии у него порядка 10 лет, и в этом нет никакой сенсации. Вид на жительство "не даёт никакого права ни голосовать там, ни работать там, а даёт право находиться на территории Италии больше чем 90 дней".

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