"Должен быть агент ЦРУ": Навального высмеяли за "наезд" на лекции экс-преподавателя высшей школы КГБ

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный негодует из-за того, что в одном из московских вузов лекции по информационной войне читает бывший преподаватель высшей школы КГБ. "Скандал дня" прокомментировали пользователи соцсетей.

"В прекрасной России будущего такие лекции будут читать исключительно преподаватели из школы ЦРУ!" - иронизирует в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.

"Зачем же так грубо? Достаточно будет "преподавателей" из ВШЭ, однако!" - пишет в комментариях @molotiyLib.

"Они боятся, что люди думать начнут и уже не будут вестись на белиберду, которую нам вещают из каждого утюга! Это надо преподавать в каждом вузе и начинать со школы!" - считает Анастасия @3VQajcmn4tObvwL.