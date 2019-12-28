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"Должен быть агент ЦРУ": Навального высмеяли за "наезд" на лекции экс-преподавателя высшей школы КГБ

28 декабря 2019, 22:09  •  2 • Политика
Алексей Навальный возмутился лекциями, которые читает в одном из московских вузов бывший преподаватель высшей школы КГБ. "В прекрасной России будущего такие лекции будут читать исключительно преподаватели из школы ЦРУ!" - комментируют в соцсетях.
Блогер и оппозиционер Алексей Навальный негодует из-за того, что в одном из московских вузов лекции по информационной войне читает бывший преподаватель высшей школы КГБ. "Скандал дня" прокомментировали пользователи соцсетей.
"В прекрасной России будущего такие лекции будут читать исключительно преподаватели из школы ЦРУ!" - иронизирует в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.
"Зачем же так грубо? Достаточно будет "преподавателей" из ВШЭ, однако!" - пишет в комментариях @molotiyLib.
"Они боятся, что люди думать начнут и уже не будут вестись на белиберду, которую нам вещают из каждого утюга! Это надо преподавать в каждом вузе и начинать со школы!" - считает Анастасия @3VQajcmn4tObvwL.
Также пользователи вспоминают, что за лекции студентам читает либеральная профессура, и предлагают сделать курсы по информационной войне во всех учебных заведениях.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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