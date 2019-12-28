|
"Должен быть агент ЦРУ": Навального высмеяли за "наезд" на лекции экс-преподавателя высшей школы КГБ
28 декабря 2019, 22:09 • 2 • Политика
Алексей Навальный возмутился лекциями, которые читает в одном из московских вузов бывший преподаватель высшей школы КГБ. "В прекрасной России будущего такие лекции будут читать исключительно преподаватели из школы ЦРУ!" - комментируют в соцсетях.
Блогер и оппозиционер Алексей Навальный негодует из-за того, что в одном из московских вузов лекции по информационной войне читает бывший преподаватель высшей школы КГБ. "Скандал дня" прокомментировали пользователи соцсетей.
Также пользователи вспоминают, что за лекции студентам читает либеральная профессура, и предлагают сделать курсы по информационной войне во всех учебных заведениях.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
Подпишитесь на нас
Загрузка...
2
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 декабря 2019, 11:39
|
27 декабря 2019, 07:09
|
24 декабря 2019, 14:09
|
23 декабря 2019, 15:24
|
24 декабря 2019, 04:24
|
27 декабря 2019, 07:09
|
25 декабря 2019, 12:54