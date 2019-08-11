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"Долой самодержавие": Обрадованный митингами Ходорковский выдвинул новый лозунг
11 августа 2019, 17:39 • 114 • Политика
Скандальный олигарх Михаил Ходорковский, сбежавший за границу от возможного преследования за свои экстремистские высказывания в адрес России, продолжил комментировать происходящее в Москве в своем телеграм-канале. По его словам, успехи организаторов митинга дают повод надеяться, что лозунг "Долой царя!" в России уступит наконец лозунгу "Долой самодержавие".
Массовый митинг в Москве, а также его поддержка в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов, за которой последовали жесткие задержания участников, поставили перед оппозицией вопросы о способах дальнейшего "продолжения борьбы с режимом", пишет Ходорковский.
По его словам, главным достижением последних дней стала демонстрация оппозицией способности к самоорганизации без привычных лидеров. Наоборот, оппозиционеры смогли выдвинуть сразу несколько новых лиц в качестве своих представителей, отмечает олигарх.
Ходорковский рад, что на трибуну оппозиции вышли не "политические пенсионеры", а свежие люди, по отношению к которым существующие лидеры и их структуры согласились выполнять вспомогательную роль "сервиса", не выпячиваясь и не ссорясь из-за "мест".
"Такая способность к самоорганизации дает мне уверенность, что лозунг "Долой царя!", наконец, спустя 500 лет, будет наконец замещен лозунгом "Долой самодержавие!", - пишет олигарх. По его словам, это должно произойти "не только на плакатах, но и в умах".
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