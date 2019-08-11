Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это не я»: Макфола напугало, что его «привлекут» за вопрос Путину
Северная Корея испытала "секретное оружие" под руководством Ким Чен Ын...
Янина не транжирит деньги из бюджета
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Главная / Политика

"Долой самодержавие": Обрадованный митингами Ходорковский выдвинул новый лозунг

11 августа 2019, 17:39  •  114 • Политика
Скандальный олигарх Михаил Ходорковский, сбежавший за границу от возможного преследования за свои экстремистские высказывания в адрес России, продолжил комментировать происходящее в Москве в своем телеграм-канале. По его словам, успехи организаторов митинга дают повод надеяться, что лозунг "Долой царя!" в России уступит наконец лозунгу "Долой самодержавие".
Массовый митинг в Москве, а также его поддержка в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов, за которой последовали жесткие задержания участников, поставили перед оппозицией вопросы о способах дальнейшего "продолжения борьбы с режимом", пишет Ходорковский.
По его словам, главным достижением последних дней стала демонстрация оппозицией способности к самоорганизации без привычных лидеров. Наоборот, оппозиционеры смогли выдвинуть сразу несколько новых лиц в качестве своих представителей, отмечает олигарх.
Ходорковский рад, что на трибуну оппозиции вышли не "политические пенсионеры", а свежие люди, по отношению к которым существующие лидеры и их структуры согласились выполнять вспомогательную роль "сервиса", не выпячиваясь и не ссорясь из-за "мест".
"Такая способность к самоорганизации дает мне уверенность, что лозунг "Долой царя!", наконец, спустя 500 лет, будет наконец замещен лозунгом "Долой самодержавие!", - пишет олигарх. По его словам, это должно произойти "не только на плакатах, но и в умах".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
11 августа 2019, 14:24
В Госдуме ответили на протесты МИД Украины из-за визита Путина в Крым
11 августа 2019, 11:09
В Киеве обвинили Путина в нарушении целостности Украины визитом в Крым
11 августа 2019, 04:39
«Курск»: Трагедия и память
11 августа 2019, 14:24
Сбежавший с Украины депутат посоветовал Зеленскому не воевать с Россией
11 августа 2019, 17:39
"Долой самодержавие": Обрадованный митингами Ходорковский выдвинул новый лозунг
10 августа 2019, 22:09
"За гранью добра и зла": Полонский раскритиковал радикализм на митинге в Москве
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 августа 2019, 07:54
"Запад идет умышленно на жесточайший конфликт с Россией" - немецкий политол...
11 августа 2019, 01:24
Золотая афера «хозяев денег» близка к своему концу
11 августа 2019, 07:54
"Много туристов. Хорошие дороги": Чиновник с Украины публиковал письма к не...
11 августа 2019, 07:54
"Понаехали и подвезли": В Twitter объяснили принцип работы "Белого счё...
11 августа 2019, 07:54
"Самый большой начальник": В Раде рассказали, без встречи с кем Зеленский н...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 августа 2019, 21:52
Пyтин медлит. В 2021-м году грядут кардинальные изменения
07 августа 2019, 06:24
"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе - СМИ
10 августа 2019, 23:39
Очень хотели вторую Болотную. Или Майдан. Не дотянули...
07 августа 2019, 12:54
"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшнее ядерного
08 августа 2019, 08:24
Первый полёт новейшего оружия Путина (Telegram. Обзор)
10 августа 2019, 05:54
"Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос": Депутат заявил о применении против России климатического оружия
05 августа 2019, 18:24
В Германии прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.