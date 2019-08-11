"Долой самодержавие": Обрадованный митингами Ходорковский выдвинул новый лозунг

Массовый митинг в Москве, а также его поддержка в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов, за которой последовали жесткие задержания участников, поставили перед оппозицией вопросы о способах дальнейшего "продолжения борьбы с режимом", пишет Ходорковский.

По его словам, главным достижением последних дней стала демонстрация оппозицией способности к самоорганизации без привычных лидеров. Наоборот, оппозиционеры смогли выдвинуть сразу несколько новых лиц в качестве своих представителей, отмечает олигарх.

Ходорковский рад, что на трибуну оппозиции вышли не "политические пенсионеры", а свежие люди, по отношению к которым существующие лидеры и их структуры согласились выполнять вспомогательную роль "сервиса", не выпячиваясь и не ссорясь из-за "мест".

"Такая способность к самоорганизации дает мне уверенность, что лозунг "Долой царя!", наконец, спустя 500 лет, будет наконец замещен лозунгом "Долой самодержавие!", - пишет олигарх. По его словам, это должно произойти "не только на плакатах, но и в умах".