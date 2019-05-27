"Доллар теперь ничем не обеспечен": План Москвы по "сливу" американской валюты оценил финансист из США

В беседе с журналистами англоязычной редакции RT, Шифф отметил тенденцию к уменьшению доли доллара США в золотовалютных резервах России: объем американской валюты снизился с 46% до 22%, а освободившееся место занимает теперь золото.

Американский финансист признал, что в ближайшее время доллар может потерять свою роль главной резервной валюты, и этому есть объяснение: миру грозит глобальный долларовый кризис, уверен Шифф. И этом понимают во многих центробанках мира, в том числе, и в российском.

"После того как США вывели мировую экономику из золотого стандарта, финансовая система была переведена на долларовый стандарт. Когда американская валюта была обеспечена золотом – это было прекрасно, однако сегодня она ничем не обеспечена», – объяснил Питер Шифф.

Постепенно люди теряют веру в надежность американской валюты, добавил эксперт. И в этом свете особого внимания заслуживает маневр России, которая уже не первый год увеличивает закупку золота, выбрав при этом удачный момент, пока цена на драгоценный металл еще достаточно низкая.

Долларового кризиса избежать не удастся, уверен Шифф. "Хитрый трюк" России позволит ей максимально снизить потери от его деградации, поскольку реальные деньги, обеспеченные золотом, станут реальной альтернативой доллару.

Самим же США сейчас не хватает драгоценного металла, чтобы суметь обеспечить те банкноты, которые уже напечатаны.

Питер Шифф отметил также, что ни в одной стране мира не испытывают восторг от понимания того, что США свою валюту используют в качестве глобального оружия. Россия, которая чувствует это лучше многих других стран, скупает золото именно ради того, чтоб снять свою зависимость и от США, и от их валюты. И это защитит ее от грядущих геополитических потрясений. В то же время, у Вашингтона, который наблюдает за Россией, а также за Китаем, нет никакого плана по эффективному противостоянию их действиям, заключил эксперт.