"Долг пора отдато" - немцы перепутали Россию и Пуэрто-Рико, рассказывая о выборах президента

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У Deutsche Welle, как оказалось, свой взгляд на выборы президента России. Впрочем, как и у ряда других немецких СМИ.

Немецкая Deutsche Welle в канун выборов президента России выпустила ролик, где мультипликационные кандидаты в президенты призывают проголосовать, исполняя песню "Деспасито" на свой манер. Напомним, "Деспасито" - песня пуэрториканского музыканта Луиса Фонси, выпущенная при участии вокалиста Дэдди Янки и ставшая самой популярной песней в мире.

Мультики-кандидаты поют о выборах президента России, призывая пойти на участки и проголосовать.

"Эй, слезай с кровато, долг пора отдато. Отдавато долг гражданский свой. В избирательный участок мухой прилетато, шевеличо булками, не стой, - слова сатирической песни. - Распродав клубнику, и давай приветос. Ожидал этой фишки я шесть летос. Приходи, в тебя я верю, мой мучачо".

В какой-то момент мультики начинают угрожать избирателям.

"Будет очень плохо, если не придуто. Словно лохи разведуто", - настаивают мультипликационные герои.

Despasito: песня про повышение явки - "Заповедник", 16+

А в конце ролика немецкие авторы и вовсе настаивают, что и "без явки все будет шито-крыто" и "нафиганто нам твое голосованто". Добавим, большинство немецких изданий выступили в освещении выборов президента России в едином ключе. Ранее газета Bild поздравила президента России Владимира Путина с победой на выборах. Причем материал вышел еще до начала голосования в России. Буквально в каждом втором абзаце допускались оскорбления в адрес Владимира Путина и в целом критика всего государственного устройства нашей страны.