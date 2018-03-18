Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Выборы-2018: Как я попытался проголосовать первым в стране
Петербуржцы на выборах: «По-другому мы не можем!»
На Бали прошли выборы класса «Люкс»
Посол РФ считает, что Лондон пытался устроить "маленькую победоносную войну" про...
Главная / Политика

"Долг пора отдато" - немцы перепутали Россию и Пуэрто-Рико, рассказывая о выборах президента

18 марта 2018, 16:39  •  113 • Политика
У Deutsche Welle, как оказалось, свой взгляд на выборы президента России. Впрочем, как и у ряда других немецких СМИ.
Немецкая Deutsche Welle в канун выборов президента России выпустила ролик, где мультипликационные кандидаты в президенты призывают проголосовать, исполняя песню "Деспасито" на свой манер. Напомним, "Деспасито" - песня пуэрториканского музыканта Луиса Фонси, выпущенная при участии вокалиста Дэдди Янки и ставшая самой популярной песней в мире.
Мультики-кандидаты поют о выборах президента России, призывая пойти на участки и проголосовать.
"Эй, слезай с кровато, долг пора отдато. Отдавато долг гражданский свой. В избирательный участок мухой прилетато, шевеличо булками, не стой, - слова сатирической песни. - Распродав клубнику, и давай приветос. Ожидал этой фишки я шесть летос. Приходи, в тебя я верю, мой мучачо".
В какой-то момент мультики начинают угрожать избирателям.
"Будет очень плохо, если не придуто. Словно лохи разведуто", - настаивают мультипликационные герои.
Despasito: песня про повышение явки - "Заповедник", 16+
А в конце ролика немецкие авторы и вовсе настаивают, что и "без явки все будет шито-крыто" и "нафиганто нам твое голосованто". Добавим, большинство немецких изданий выступили в освещении выборов президента России в едином ключе. Ранее газета Bild поздравила президента России Владимира Путина с победой на выборах. Причем материал вышел еще до начала голосования в России. Буквально в каждом втором абзаце допускались оскорбления в адрес Владимира Путина и в целом критика всего государственного устройства нашей страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

113
Источник
Похожие новости
18 марта 2018, 00:24
"Дело Скрипаля": жесткий ответ России и либеральный шабаш в США
18 марта 2018, 03:39
ОБСЕ слегка прикрикнула на Украину: От страны потребовали дать проголосовать гражданам России
18 марта 2018, 16:39
"Долг пора отдато" - немцы перепутали Россию и Пуэрто-Рико, рассказывая о выборах президента

Загрузка...
18 марта 2018, 01:39
Россияне в седьмой раз выберут президента страны
18 марта 2018, 03:39
Кибербезопасность в США: продолжение «охоты на ведьм»
17 марта 2018, 17:54
Нелепо и опасно: Депутат Европарламента оценил действия Лондона в истории со Скрипалем
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 марта 2018, 13:54
Почему Англия до истерики боится российского расследования её обвинений
12 марта 2018, 00:08
370 миллионов на лечебную грязь
15 марта 2018, 19:39
По правительству Великобритании нанесен мощный удар
15 марта 2018, 04:09
В Совфеде рассказали, что будет с Украиной после разрыва договора о дружбе с Россией
15 марта 2018, 16:54
Падение золота: в Якутии из самолёта высыпалось около 3,5 тонны драгметаллов
18 марта 2018, 13:24
Явка на выборах президента России удивила даже либералов
14 марта 2018, 02:09
После увольнения Тиллерсон сказал чистую правду об отношениях с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.