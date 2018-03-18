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"Долг пора отдато" - немцы перепутали Россию и Пуэрто-Рико, рассказывая о выборах президента
18 марта 2018, 16:39 • 113 • Политика
У Deutsche Welle, как оказалось, свой взгляд на выборы президента России. Впрочем, как и у ряда других немецких СМИ.
Немецкая Deutsche Welle в канун выборов президента России выпустила ролик, где мультипликационные кандидаты в президенты призывают проголосовать, исполняя песню "Деспасито" на свой манер. Напомним, "Деспасито" - песня пуэрториканского музыканта Луиса Фонси, выпущенная при участии вокалиста Дэдди Янки и ставшая самой популярной песней в мире.
Мультики-кандидаты поют о выборах президента России, призывая пойти на участки и проголосовать.
В какой-то момент мультики начинают угрожать избирателям.
А в конце ролика немецкие авторы и вовсе настаивают, что и "без явки все будет шито-крыто" и "нафиганто нам твое голосованто". Добавим, большинство немецких изданий выступили в освещении выборов президента России в едином ключе. Ранее газета Bild поздравила президента России Владимира Путина с победой на выборах. Причем материал вышел еще до начала голосования в России. Буквально в каждом втором абзаце допускались оскорбления в адрес Владимира Путина и в целом критика всего государственного устройства нашей страны.
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