США заявили, что "оружие возмездия" будет задействовано лишь тогда, когда произойдёт обмен ударами воздушных и наземных средств поражения. Пентагон уверен: зафиксировать местонахождение субмарин "Огайо" противник не сможет.

Яков Кедми высмеял такие убеждения. Он убеждён, что новейшее российское вооружение заставит Штаты в принципе пересмотреть понятие "оружия возмездия". Даже если ракеты с "Огайо" вылетят, то они не успеют долететь до России. США будут уничтожены раньше.

Эксперт посоветовал внимательнее слушать российского президента.

"Он сказал: при обнаружении ракет, поднявшихся в воздух для атаки на Россию, страна, которая их послала, будет уничтожена до того как эти ракеты долетят. Это оружие возмездия? Неизвестно, долетят ли эти ракеты до России, но пославшая их страна будет уничтожена", - произнёс Кедми в эфире YouTube-канала Iton TV.

Но у России есть не только "Цирконы", но и "Посейдоны". Они способны не только стереть с лица земли оба американских побережья, но и уничтожить грань между оружием возмездия и наступательным вооружением. Крупнейшие города США будут накрыты несколькими подряд цунами высотой метров по 400.

"Это уже не оружие возмездия. Это уже окончательное решение вопроса", - подчеркнул военно-политический эксперт.