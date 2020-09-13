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"Долетят до США за 15 минут": Русские ракеты вне конкуренции, но есть одно но - военный эксперт

13 сентября 2020, 15:25  •  76 • Политика
Военный эксперт Сергей Хатылев заявил, что русские ракеты вне конкуренции: "Ракеты нашего комплекса "Авангард" долетят до США за 15 минут". И все же есть одно но, добавил он. Американские специалисты по-прежнему не оставляют попыток догнать Россию в этом направлении, а потому "нельзя расслабляться".
Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал публикацию китайского издания Sina о российском ракетном вооружении. Своё мнение он высказал в беседе с корреспондентом Nation News.
В статье специалисты из КНР сравнили наши системы "Авангард", "Сармат" и ряд других с американскими комплексами. В итоге эксперты однозначно отдали предпочтение российским образцам, подчеркнув, что они являются настоящей угрозой для США.
Хатылев заметил, что, безусловно, разделяет мнение авторов материала. Он констатировал, что ВС РФ по уровню вооружений, и в том числе ракетных комплексов, заметно превосходят остальные страны, в частности Соединённые Штаты.
"Ракеты нашего комплекса "Авангард" действительно долетят до США за 15 минут", - подчеркнул он.
Однако военный эксперт добавил, что зазнаваться по этому поводу не стоит, поскольку в нынешней напряжённой ситуации на международной арене "нельзя расслабляться". К тому же американские специалисты не оставляют попыток догнать Россию в этом направлении.

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