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"Документы, жильё и - не выкинете": Сотни африканцев устроили бунт в усыпальнице выдающихся французов
13 июля 2019, 01:54 • 68 • В мире
Сотни нелегалов устроили "чёрный бунт", требуя всего и сразу, в сакральном месте Франции. В Париже группа нелегальных мигрантов, называющих себя "чёрными жилетами", штурмовала Пантеон. Они выступали против возможной депортации и требовали предоставить им документы и жильё. Правоохранителям пришлось разгонять акцию. Организаторы "чёрного бунта" обвинили полицию в применении газа и чрезмерном насилии при разгоне.
Сотни нелегальных мигрантов ворвались в историческую усыпальницу выдающихся людей Франции и устроили там "чёрный бунт". Сообщается, что около 300 протестующих попали в мавзолей, где похоронены национальные герои. Среди них Вольтер и Виктор Гюго.
Называющие себя "чёрными жилетами" выходцы из Западной Африки устроили в Пантеоне массовую акцию с требованиями к властям. В частности, они выступили против возможных депортаций, требовали предоставить им документы и жильё.
Участники протестов подчёркивают, что в Париже пустует 200 тысяч домов, в то время как они вынуждены ночевать на улицах, передаёт Nation News. Кроме того, они потребовали освободить своих соплеменников из СИЗО.
Полиция разогнала манифестантов. По мнению организаторов бунта, устроенного в Пантеоне, полиция действовала чересчур жёстко.
После разгона акции парижская префектура полиции сообщила, что на месте протестов задержано 37 человек.
На манифестацию "чёрных жилетов" отреагировал и премьер-министр Франции Эдуар Филипп. На странице в Twitter он указал, что "Франция - это правовое государство" и её законы, регулирующие пребывание на территории страны, следует уважать.
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