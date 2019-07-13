"Документы, жильё и - не выкинете": Сотни африканцев устроили бунт в усыпальнице выдающихся французов

Сотни нелегальных мигрантов ворвались в историческую усыпальницу выдающихся людей Франции и устроили там "чёрный бунт". Сообщается, что около 300 протестующих попали в мавзолей, где похоронены национальные герои. Среди них Вольтер и Виктор Гюго.

Называющие себя "чёрными жилетами" выходцы из Западной Африки устроили в Пантеоне массовую акцию с требованиями к властям. В частности, они выступили против возможных депортаций, требовали предоставить им документы и жильё.

Участники протестов подчёркивают, что в Париже пустует 200 тысяч домов, в то время как они вынуждены ночевать на улицах, передаёт Nation News. Кроме того, они потребовали освободить своих соплеменников из СИЗО.

Полиция разогнала манифестантов. По мнению организаторов бунта, устроенного в Пантеоне, полиция действовала чересчур жёстко.

После разгона акции парижская префектура полиции сообщила, что на месте протестов задержано 37 человек.

На манифестацию "чёрных жилетов" отреагировал и премьер-министр Франции Эдуар Филипп. На странице в Twitter он указал, что "Франция - это правовое государство" и её законы, регулирующие пребывание на территории страны, следует уважать.