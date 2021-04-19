"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты

В распоряжении Царьграда оказались бумаги, показывающие, какую участь готовят России изнутри - речь идёт о разрушении через укрупнение, когда на карте страны не найдётся места городам-миллионникам. Факты представил Юрий Пронько.

Последует ли реакция на известия о "смертельном ударе по России", который, к сожалению, пытаются нанести изнутри? На прошлой неделе в распоряжении "Первого русского" появились документы, из которых ясно, что высшие должностные лица не отступились от идеи превратить страну в 11 агломераций. Ранее о подобном желании говорил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. А теперь проект продвигает вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Если подобное станет реальностью, то, на мой взгляд, Россия превратится в самую настоящую "пустыню", а может, даже и исчезнет с карты мира", - подчеркнул Юрий Пронько в своей авторской программе "Сухой остаток".

Наши источники в правительстве "передали нам документ, который повергает в шок", отметил Пронько.

Речь идёт о стратегии "Агрессивного развития инфраструктуры", которая представлена под руководством вице-премьера Хуснуллина. В документе даются ответы на ключевые вопросы: где живём? Где работаем? Куда ходим? Где отдыхаем?

Когда доходишь до 37-й страницы, видишь ужасающую карту своей страны, где большая часть территории - безлюдная пустыня.

"Особенно это заметно по Сибири и Дальнему Востоку. Более того, и это говорит о качестве подготовленного правительственного документа. Нет, например, такого города, как Красноярск, а это, на минуточку, город-миллионник. Нет Вологды, Архангельска, Мурманска, нет Русского Севера вообще. Это как?"

В деталях о проекте - программа "Сухой остаток" в плеере чуть ниже.