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"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты

19 апреля 2021, 06:40  •  49 • Политика
В распоряжении Царьграда оказались бумаги, показывающие, какую участь готовят России изнутри - речь идёт о разрушении через укрупнение, когда на карте страны не найдётся места городам-миллионникам. Факты представил Юрий Пронько.
Последует ли реакция на известия о "смертельном ударе по России", который, к сожалению, пытаются нанести изнутри? На прошлой неделе в распоряжении "Первого русского" появились документы, из которых ясно, что высшие должностные лица не отступились от идеи превратить страну в 11 агломераций. Ранее о подобном желании говорил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. А теперь проект продвигает вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Если подобное станет реальностью, то, на мой взгляд, Россия превратится в самую настоящую "пустыню", а может, даже и исчезнет с карты мира", - подчеркнул Юрий Пронько в своей авторской программе "Сухой остаток".
Наши источники в правительстве "передали нам документ, который повергает в шок", отметил Пронько.
Речь идёт о стратегии "Агрессивного развития инфраструктуры", которая представлена под руководством вице-премьера Хуснуллина. В документе даются ответы на ключевые вопросы: где живём? Где работаем? Куда ходим? Где отдыхаем?
Когда доходишь до 37-й страницы, видишь ужасающую карту своей страны, где большая часть территории - безлюдная пустыня.
"Особенно это заметно по Сибири и Дальнему Востоку. Более того, и это говорит о качестве подготовленного правительственного документа. Нет, например, такого города, как Красноярск, а это, на минуточку, город-миллионник. Нет Вологды, Архангельска, Мурманска, нет Русского Севера вообще. Это как?"
В деталях о проекте - программа "Сухой остаток" в плеере чуть ниже.

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