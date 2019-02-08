"Доктора Смерть" Супрун отстранили только для того, чтобы сделать министром - депутат Рады

История с отстранением и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун подстроена специально, чтобы сделать ее министром, уверен депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. На Украине нынешняя руководительница медицинского ведомства носит прозвище "Доктор Смерть".

Отстранение исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, по прозвищу "Доктор Смерть", было сделано, чтобы сделать её полноценным министром. В этом уверен депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

Он напоминает, что после судебной реформы все суды находятся под полным контролем президента Украины Петра Порошенко и его людей. Если было принято решение отстранить "Доктора Смерть", то это означает, что её хотят превратить из и.о. министра в полноценного министра.

"Если они вынесли такое решение по суду, это для того, чтобы поднять волну и сейчас попытаться в зал вынести ее (Супрун), и проголосовать, как за министра", - сказал депутат в эфире канала "112 Украина".

Напомним, что на этой неделе украинский суд постановил отстранить от исполнения обязанностей и. о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун. После этого Порошенко заявил, что Супрун имеет его полную поддержку. Посольства США и Великобритании также заявили, что внимательно следят за судьбой "Доктора Смерть".