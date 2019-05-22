"Доктор Смерть" Супрун потребовала "изгнать" Россию из ООН

С таким требованием она выступила на 72-сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве.

"ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности. Страны-члены ВОЗ и другие международные организации должны говорить “нет” российским деньгам, которые наполняют западные счета, иначе вы рискуете стать заложниками Кремля", — заявила она.

На этом Супрун не остановилась и с трибуны сессии ВОЗ призвала к усилению санкций против России. Если этого не случится, вещала "Доктор Смерть", то тогда "российское поведение, аннулирующее преимущества, получаемые обществом от мира и процветания", будет "вознаграждено".

Россия, по ее словам, "мешает Украине проводить реформы", при том, что Киев – "надежный партнер мирового сообщества, который продолжает "защищать ценности, повлекшие мир и процветание".

"Вместе – мы сильнее. Разрешение империалистическим авторитарным государствам безнаказанно действовать сокращает продолжительность жизни на Украине и по всему миру, а также грозит имплементации 16 целей устойчивого развития - в частности в отношении мира и инклюзивного общества", - цитирует Супрун "Укринформ".

Из ее выступления также стало известно, что трансформация украинской системы здравоохранения является "эталоном изменений на Украине".

Напомним, в поездку "по служебной надобности" Супрун отправилась, не дожидаясь окончания инаугурации Владимира Зеленского. Многие даже заподозрили, что "Доктор Смерть" просто сбегает из страны, хотя незадолго до этого она отказалась подавать в отставку.

Её отъезд вызвал большой интерес в обществе: многие украинцы понадеялись, что глава Минздрава, прославившаяся сомнительными высказываниями, просто сбежала.

Однако надежды украинцев не оправдались: Супрун заявила, что намерена вернуться в Киев, о чём сообщила агентству Укринформ. "Кто-то должен напомнить миру о том, что Россия остаётся врагом. А мы победим. Потому что мы украинцы", - заявила она в комментарии порталу.