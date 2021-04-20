"Доходит до полного абсурда": семьи в России – заложники банкиров

На мой взгляд, бедность и нищета в России становится взрывоопасной проблемой. Более 80% соотечественников не делают никаких сбережений. Ключевая причина – нет денег. Все доходы уходят на самое необходимое – продукты, чтобы физиологически выжить, минимальные бытовые потребности, коммунальные платежи. И ситуация усугубляется.

Миллионер Олег Дерипаска считает, что в России порядка 80 миллионов бедных и нищих. Данные Росстата о количестве бедных в России он поставил под сомнение (впрочем, затем значительно скорректировал своё сообщение – в деталях об этом рассказываем тут). Но сначала писал о "виртуозном жонглировании цифрами и манипулированием статистикой". То, о чём мы неоднократно говорили на Царьграде, становится ключевым вызовом для государства и общества.

"По всем международным стандартам, безусловно, бедностью является не столько соответствие нашему прожиточному минимуму, сколько способность чувствовать себя элементарно достойно в текущей жизни, – говорит, в частности, председатель Наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов. – И в этом плане у нас по европейским стандартам бедных явно более половины, то есть, соответственно, более 70 миллионов человек. И это суть вопроса.

И не надо загонять себя туда, куда нас загоняет Росстат. Завтра на два рубля прибавится прожиточный минимум и, соответственно, число бедных ещё уменьшится. Это всё манипуляции цифрами.

А по большому счёту, мы должны понимать, что ежегодно из страны так или иначе из общественного богатства выводится помимо всех налоговых ловушек, других, так сказать, инструментов, не менее десяти процентов нашего ВВП, то есть порядка 200 миллиардов долларов США. Вот и всё".

Доходит до полного абсурда. Приведу конкретный пример. В 2021 году прожиточный минимум составляет 11 тысяч 653 рубля. Так вот, если человек зарабатывает на рубль меньше, то он считается бедным. Если же на два рубля больше – то он уже, конечно, не богатый, но и не бедный по классификатору государства. Если подобным методом пойти, то заявления Росстата о "значительном успехе" в деле борьбы с бедностью становятся из сказки былью.

"У нас люди в основном бедные или скрыто бедные, когда работающий человек или даже работающая семья не в состоянии обеспечить необходимые расходы на детей, на содержание, дома, я уж не говорю про развитие и приобретение каких-то автомобилей или квартир. И в этом смысле – как выход – мы с академиком Глазьевым давным-давно уже говорили, что нужно, прежде всего, прекратить офшорный статус нашей страны, запретить полностью использование офшоров для государственных компаний, а потом и полностью для всего крупного бизнеса, – говорит член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП России Дмитрий Любомудров. – Надо полностью ограничить спекулянтов, то есть ввести налог Тобина, вернуть Центральный банк к задачам нашей страны, полностью поменять руководство крупнейших банков государственных, Сбербанка, экономических ведомств и поставить жёсткие задачи перед руководством этих ведомств, что они все должны работать на развитие нашей страны, на строительство новых заводов, на создание рабочих мест".

Да, вместо строительства новых заводов, фабрик, реального импортозамещения нам в очередной раз предложили поверить в симулякр – а как иначе назвать данные по борьбе с бедностью. На мой взгляд, ситуация на самом деле только ухудшается. Потому что наряду с низкими доходами основной массы населения резко выросла долговая нагрузка.

Семьи в России должны банкирам и иным ростовщикам астрономическую сумму, которая превышает 20 триллионов рублей. На мой взгляд, это крайне опасная ситуация. Однако ни один из высокопоставленных чиновников даже не заикается об угрозе социального взрыва из-за нищеты населения.

Абсолютное большинство из них живут в мире иллюзий, где манипуляции и обеспечивают им иллюзорную "стабильность". Всё это прокатывало в ситуации роста экономики и благосостояния домохозяйств, но, когда это далеко не так, факты действительно ведут к серьёзному социальному напряжению. Надеюсь, что "слуги народа" осознают опасность складывающейся ситуации. Она не фатальная, есть достойный выход из неё – реальный рост экономики, реальный рост доходов населения. Государство обязано тратить деньги на улучшение благосостояния тех, кто является его основой. Все иные цели – лукавство, ведущее в тупик, хаос и деградацию.