"Докажите ФСБ, что вы не шпионы": Новые правила для иностранных спутников не устроили бизнесменов

В России вступили в силу новые правила, которые обязывают иностранных спутниковых операторов, если они хотят работать в России, сперва доказать ФСБ, что они - не шпионы. Это не устроило тех, кто ведет ориентированный на зарубежные системы бизнес.

Правительство РФ с 21 февраля внесло изменения в правила использования в стране иностранных спутниковых сетей связи. Теперь весь трафик, который исходит от принадлежащих гражданам России устройств, должен проходить через наземную станцию сопряжения российского оператора связи. При этом сама станция должна располагаться на российской территории, а спутниковым сетям необходимо доказать ФСБ, что они не шпионы.

Ранее аналогичные правила действовали только в отношении мобильной связи, теперь требования безопасности были расширены.

Нововведения вызвали недовольство бизнеса. Так, предприниматели, которые работают с иностранными спутниковыми сетями, опасаются, что согласование с ФСБ будет занимать слишком много времени, чтобы можно было оперативно переключаться на иностранные спутники при выходе из строя российских.

Мнения недовольных приводит РБК.