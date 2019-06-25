"Доказательства" США не сработали? В атаке танкеров ООН отчетливо увидели экономическую угрозу

Выступив перед журналистами, постоянный представитель Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби озвучил текст принятого совместного заявления.

"Совет Безопасности осуждает нападения на танкеры, которые представляли собой серьезную угрозу судоходству и поставкам энергоносителей, противоречили международным правилам свободы судоходства и морских транспортировок, а также представляли угрозу международному миру и безопасности", - цитирует слова дипломата ТАСС.

Помимо этого, добавил аль-Отейби, члены СБ ООН обратились к странам региона с призывом проявлять сдержанность, предпринять все возможные меры для снижения напряженности в регионе, а возникающие разногласия решать исключительно путем диалога и только мирным путем.

Совет Безопасности ООН будет и дальше внимательно наблюдать за ситуацией вокруг Оманского залива, заявил он.

После окончания закрытых консультаций СБ ООН с сообщением выступил исполняющий обязанности постпреда США Джонатан Коэн, который представил все данные об атаках на танкеры, имеющиеся у Вашингтона. Американский дипломат настаивает на том, что все они "доказывают причастность" Ирана к инциденту в Оманскому заливе.

По его словам, представленные данные являются информацией, которую Соединенные Штаты получили, расследуя как нападение на танкеру у порта Эль-Фуджайра, произошедшее 12 мая, так и атаку 13 июня в Оманском заливе. Все данные, считает Коэн, неопровержимо говорят о том, что в случае первого нападения его инициатор должен был сначала провести разведывательные действия, а также обладать необходимыми сведениями о судах, позволяющие разместить бомбы, чтобы затем провести их в действие.

Исходя из изложенного, продолжил Коэн, можно сделать "единственно правильный вывод": нападения осуществили лица, действовавшие по указанию властей другой страны. Он отметил, что "к этому выводу также пришли ОАЭ, Саудовская Аравия и Норвегия".

"Единственным государством, которое обладает возможностями и мотивами для такой атаки, является Иран. Нет других возможных объяснений", - сказал исполняющий обязанности постпреда США при ООН.

Также дипломат сообщил, что все магнитные мины "имеют иранское происхождение", а после атаки катер, который США обозначили как "иранский", подошел к оставшемуся на плаву танкера, чтобы снять неразорвавшийся снаряд. Все эти доказательства подтверждают вину Ирана, и это должно быть ясно всему миру, заключил постпред США.