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"Доказательства" США не сработали? В атаке танкеров ООН отчетливо увидели экономическую угрозу
25 июня 2019, 11:24 • 11 • В мире
По итогам закрытых консультаций, прошедших в понедельник, 24 июня, члены Совета Безопасности ООН осудили атаки на нефтеналивные суда, которые произошли в Оманском заливе, увидев в них экономическую угрозу. Однако назвать "виновного" в нападениях в СБ ООН не стали: судя по всему, "доказательства" США, обвиняющих Иран, не сработали.
Выступив перед журналистами, постоянный представитель Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби озвучил текст принятого совместного заявления.
Помимо этого, добавил аль-Отейби, члены СБ ООН обратились к странам региона с призывом проявлять сдержанность, предпринять все возможные меры для снижения напряженности в регионе, а возникающие разногласия решать исключительно путем диалога и только мирным путем.
Совет Безопасности ООН будет и дальше внимательно наблюдать за ситуацией вокруг Оманского залива, заявил он.
После окончания закрытых консультаций СБ ООН с сообщением выступил исполняющий обязанности постпреда США Джонатан Коэн, который представил все данные об атаках на танкеры, имеющиеся у Вашингтона. Американский дипломат настаивает на том, что все они "доказывают причастность" Ирана к инциденту в Оманскому заливе.
По его словам, представленные данные являются информацией, которую Соединенные Штаты получили, расследуя как нападение на танкеру у порта Эль-Фуджайра, произошедшее 12 мая, так и атаку 13 июня в Оманском заливе. Все данные, считает Коэн, неопровержимо говорят о том, что в случае первого нападения его инициатор должен был сначала провести разведывательные действия, а также обладать необходимыми сведениями о судах, позволяющие разместить бомбы, чтобы затем провести их в действие.
Исходя из изложенного, продолжил Коэн, можно сделать "единственно правильный вывод": нападения осуществили лица, действовавшие по указанию властей другой страны. Он отметил, что "к этому выводу также пришли ОАЭ, Саудовская Аравия и Норвегия".
Также дипломат сообщил, что все магнитные мины "имеют иранское происхождение", а после атаки катер, который США обозначили как "иранский", подошел к оставшемуся на плаву танкера, чтобы снять неразорвавшийся снаряд. Все эти доказательства подтверждают вину Ирана, и это должно быть ясно всему миру, заключил постпред США.
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