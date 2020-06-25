"Доказательства уничтожены - я лично сжигал их": 500 страниц мемуаров Болтон написал "по памяти"

Во вторник начались официальные продажи книги воспоминаний экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Некоторые СМИ уже сравнили произведение под названием "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" с разоблачениями Эдварда Сноудена.

В частности, Болтон рассказал об отношении Дональда Трампа к Путину, которое так и осталось для него загадкой. Экс-советник признался: "Я не спрашивал Трампа о Путине, потому что боялся услышать ответ". Кроме того, политик признался, что изначально бывший президент Барак Обама был готов согласиться с "русским" Крымом, но из-за какого-то события планы президента поменялись.

В интервью телеканалу Fox News Болтон рассказал, как шла работа над книгой. Оказывается, свои мемуары он писал, опираясь только на свою память. Никакие записи он не использовал, да и не мог этого сделать: "Обычно [записи] уничтожались в течение выходных после того, как они были сделаны. Я сжигал их в мешках", - пояснил Болтон.

Новоиспечённый писатель-мемуарист похвастался отличной памятью, которая позволила ему в точности воспроизвести детали всех событий и даже цитаты, слышанные им много лет назад.