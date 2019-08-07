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"Доказательств против России нет. Санкции есть": Соловьев задал неудобные вопросы Лондону
07 августа 2019, 19:24 • 108 • В мире
Ранее газета The Guardian сообщила, что у Лондона нет доказательств причастности российских властей к делу об отравлении экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери. Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя это сообщение, задал Лондону неудобные вопросы, отметив: "Доказательств против России нет. Санкции есть". "Так кто отравил Скрипалей?" - поинтересовался журналист.
После года голословных обвинений в адрес России по делу об отравлении экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Скотланд-Ярд сделал неожиданное признание. В частности, газета The Guardian сообщила о том, что британская полиция изучила вопрос, могли ли власти Российской Федерации быть причастными к этому делу.
И не нашла ни одного материала или доказательства причастности президента России Владимира Путина к отравлению.
"У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение", - цитирует издание слова главы контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу.
Телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в соцсети прокомментировал это заявление.
"Картина маслом. Доказательств против России нет, а санкции по делу Скрипалей есть", - напомнил журналист.
А после задал Лондону неудобные вопросы в связи с обозначенным им фактом. Один из них до сих пор не имеет четкого ответа.
"Это проявление знаменитого английского чувства юмора? Так кто отравил Скрипалей?" - поинтересовался телеведущий.
Фото: Telegram СОЛОВЬЕВ.
Напомним, отравление отца и дочери Скрипалей произошло 4 марта прошлого года в Солсбери. Британские власти голословно обвинили Россию в причастности к инциденту. Москва категорически опровергла все обвинения в свой адрес. Позже в Лондоне озвучили, что Скрипали якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом А-234, названного "Новичок".
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