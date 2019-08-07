Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Просто волосы шевелятся". Украинский врач должен звонить в США, чтобы...
Заявление Путина — фиксация виновника войны
Правительство поддержало законопроект о беременных в СИЗО
А спинки не будет: Британский лоукостер усадил авиапассажирку на "табурет&q...
Главная / В мире

"Доказательств против России нет. Санкции есть": Соловьев задал неудобные вопросы Лондону

07 августа 2019, 19:24  •  108 • В мире
Ранее газета The Guardian сообщила, что у Лондона нет доказательств причастности российских властей к делу об отравлении экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери. Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя это сообщение, задал Лондону неудобные вопросы, отметив: "Доказательств против России нет. Санкции есть". "Так кто отравил Скрипалей?" - поинтересовался журналист.
После года голословных обвинений в адрес России по делу об отравлении экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Скотланд-Ярд сделал неожиданное признание. В частности, газета The Guardian сообщила о том, что британская полиция изучила вопрос, могли ли власти Российской Федерации быть причастными к этому делу.
И не нашла ни одного материала или доказательства причастности президента России Владимира Путина к отравлению.
"У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение", - цитирует издание слова главы контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу.
Телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в соцсети прокомментировал это заявление.
"Картина маслом. Доказательств против России нет, а санкции по делу Скрипалей есть", - напомнил журналист.
А после задал Лондону неудобные вопросы в связи с обозначенным им фактом. Один из них до сих пор не имеет четкого ответа.
"Это проявление знаменитого английского чувства юмора? Так кто отравил Скрипалей?" - поинтересовался телеведущий.
Фото: Telegram СОЛОВЬЕВ.
Напомним, отравление отца и дочери Скрипалей произошло 4 марта прошлого года в Солсбери. Британские власти голословно обвинили Россию в причастности к инциденту. Москва категорически опровергла все обвинения в свой адрес. Позже в Лондоне озвучили, что Скрипали якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом А-234, названного "Новичок".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



108
Источник
Похожие новости
07 августа 2019, 09:39
Вагон, набитый трупами: Политик заявил о "терракотовой армии" Порошенко в Донбассе
07 августа 2019, 16:09
"Руки Путина" нет: Британцы признали поражение с "Новичком" - The Guardian
07 августа 2019, 06:24
"Вопросов к нему много": Генпрокурор Украины - о статусе Порошенко в уголовных делах
07 августа 2019, 19:24
"Доказательств против России нет. Санкции есть": Соловьев задал неудобные вопросы Лондону
07 августа 2019, 12:54
Киев готовится к новому витку войны в Донбассе? Офис Зеленского наводнили силовики - УНИАН
07 августа 2019, 19:24
Что будет, когда развалятся США
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 августа 2019, 06:24
"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе -...
07 августа 2019, 06:24
"Прошу понять и простить": Лебедев объяснился за побег в Европу
07 августа 2019, 03:09
"Ждали увеличения турпотока из России, но...": Грузия подсчитала убытки
07 августа 2019, 12:54
"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшне...
07 августа 2019, 09:39
"Ни у кого не осталось иллюзий": Военкор о подготовке Киевом нового наступл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2019, 04:54
Россияне требуют разогнать митинги, а укры расстроились из-за дня ВМФ (Геополитика.Руслан Осташко)
01 августа 2019, 07:24
"Это уже не юридический троллинг": Порошенко ищет помощи у США из-за уголовных дел - СМИ
01 августа 2019, 04:09
Набитый трупами борт или попытка убить Путина? В деле MH17 Малайзия вступилась за Россию, подставив "ножку" США
06 августа 2019, 17:24
Война в Сирии 2.0: Новая атака на российскую базу Хмеймим и новые жертвы
03 августа 2019, 21:09
Посол США пошел? Джону Хантсману выписали "билет в один конец" - из Москвы домой
05 августа 2019, 15:24
Новый фронт в Прибалтике или на Азовском море? В США испугались конфликта с Россией на фоне митингов в Москве - СМИ
05 августа 2019, 08:54
"Законными способами не получится": Будущий спикер Рады рассказал, как он представляет возвращение Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.