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"Договорятся до того, что Кока-Кола состоит из "атомов демократии": Пушкова насмешило заявление об американском "свободном газе"
31 мая 2019, 06:54 • 4 • В мире
Чиновники из Министерства энергетики США, говоря об СПГ заявил, что это "свободный газ", несущий "молекулы американской свободы". Над этим заявлением поиронизировал сенатор Алексей Пушков. "Скоро договорятся до того, что Кока-Кола состоит из "атомов демократии", - написал он.
Не секрет, что Вашингтон всеми возможными способами продвигает на энергетическом рынке американский сжиженный природный газ (СПГ). Особенно сильно ощущается давление на страны Евросоюза. Здесь Соединённые Штаты даже не особо стесняются и стараются "играть" против строительства российского газопровода "Северный поток - 2", который станет серьёзным конкурентом американскому СПГ.
В минувший вторник сразу два чиновника, в контексте разговора об увеличении экспорта природного газа за границу из терминала сжиженного газа Freeport в американском штате Техас, выступили с довольно откровенными заявлениями.
К примеру, замминистра энергетики США Марк Менезес заговорил о необходимости распространения по всему миру "свободного американского газа", а помощник министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивен Винберг - так и вовсе проговорился о продвижении сжиженного природного газа, как о "молекулах свободы США, которые экспортируются в мир".
На заявление американских чиновников отреагировал российский сенатор Алексей Пушков, назвав их "одной из вершин пропагандистской белиберды "made in USA". "Скоро договорятся до того, что Кока-Кола состоит из "атомов демократии", - предположил сенатор.
Фото: Twitter/Алексей Пушков
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