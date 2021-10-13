|
"Договориться с Россией с позиции силы нельзя": Политолог о знаковом визите Нуланд в Москву
13 октября 2021, 23:20 • 156 • Политика
США считают конструктивными встречи Нуланд в Москве. Политолог назвал это знаковым событием. "Это были первые переговоры после того, как США поняли, что договориться с Россией с позиции силы нельзя", - пояснил он.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встречи замглавы Госдепа США Виктории Нуланд в Москве носят конструктивный и продуктивный характер. Своим взглядом на ситуацию поделился политический обозреватель Павел Шипилин.
Речь идёт о трёхдневном визите Нуланд в Москву, в ходе которого замглавы Госдепа США провела ряд встреч с представителями руководства России. Стоит отметить, что визит является инициативой Вашингтона, ради которого американцы сняли часть санкций, так как Нуланд находилась в "чёрном списке" и не могла так просто въехать в Россию.
По мнению политического обозревателя Павла Шипилина, переговоры Нуланд в МИД России действительно прошли в конструктивном ключе. Однако об их итогах говорить пока рано.
- сказал Павел Шипилин в беседе с Nation News.
Он добавил, что данные переговоры являются знаковыми, так как это первые переговоры после того, как в США поняли, что договориться с Россией с позиции силы нельзя. Политолог предполагает, что данные переговоры могут стать основой для выработки каких-то компромиссных решений.
Подпишитесь на нас
156
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 октября 2021, 01:00
|
11 октября 2021, 14:45
|
08 октября 2021, 01:00
|
09 октября 2021, 20:45
|
09 октября 2021, 17:15
|
12 октября 2021, 03:35
|
07 октября 2021, 02:15