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"Договориться с Россией с позиции силы нельзя": Политолог о знаковом визите Нуланд в Москву

13 октября 2021, 23:20  •  156 • Политика
США считают конструктивными встречи Нуланд в Москве. Политолог назвал это знаковым событием. "Это были первые переговоры после того, как США поняли, что договориться с Россией с позиции силы нельзя", - пояснил он.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встречи замглавы Госдепа США Виктории Нуланд в Москве носят конструктивный и продуктивный характер. Своим взглядом на ситуацию поделился политический обозреватель Павел Шипилин.
Речь идёт о трёхдневном визите Нуланд в Москву, в ходе которого замглавы Госдепа США провела ряд встреч с представителями руководства России. Стоит отметить, что визит является инициативой Вашингтона, ради которого американцы сняли часть санкций, так как Нуланд находилась в "чёрном списке" и не могла так просто въехать в Россию.
По мнению политического обозревателя Павла Шипилина, переговоры Нуланд в МИД России действительно прошли в конструктивном ключе. Однако об их итогах говорить пока рано.
Цели договориться о чем-либо, вероятно, не было… По всей вероятности, Нуланд озвучила позицию США по разным международным вопросам,
- сказал Павел Шипилин в беседе с Nation News.
Он добавил, что данные переговоры являются знаковыми, так как это первые переговоры после того, как в США поняли, что договориться с Россией с позиции силы нельзя. Политолог предполагает, что данные переговоры могут стать основой для выработки каких-то компромиссных решений.

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