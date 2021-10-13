"Договориться с Россией с позиции силы нельзя": Политолог о знаковом визите Нуланд в Москву

США считают конструктивными встречи Нуланд в Москве. Политолог назвал это знаковым событием. "Это были первые переговоры после того, как США поняли, что договориться с Россией с позиции силы нельзя", - пояснил он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встречи замглавы Госдепа США Виктории Нуланд в Москве носят конструктивный и продуктивный характер. Своим взглядом на ситуацию поделился политический обозреватель Павел Шипилин.

Речь идёт о трёхдневном визите Нуланд в Москву, в ходе которого замглавы Госдепа США провела ряд встреч с представителями руководства России. Стоит отметить, что визит является инициативой Вашингтона, ради которого американцы сняли часть санкций, так как Нуланд находилась в "чёрном списке" и не могла так просто въехать в Россию.

По мнению политического обозревателя Павла Шипилина, переговоры Нуланд в МИД России действительно прошли в конструктивном ключе. Однако об их итогах говорить пока рано.

Цели договориться о чем-либо, вероятно, не было… По всей вероятности, Нуланд озвучила позицию США по разным международным вопросам,

- сказал Павел Шипилин в беседе с Nation News.

Он добавил, что данные переговоры являются знаковыми, так как это первые переговоры после того, как в США поняли, что договориться с Россией с позиции силы нельзя. Политолог предполагает, что данные переговоры могут стать основой для выработки каких-то компромиссных решений.