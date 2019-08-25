"Договорились не разглашать": Зачем "большая семерка" нагнетает тему вокруг возвращения России

В своем Telegram-канале Армен Гаспарян прокомментировал сообщения СМИ о том, что лидеры "большой семерки" обсудили вопрос возвращения России и возобновления формата "большой восьмерки". По словам эксперта, сегодня возле Биаррица состоятся акции протеста.

"Ишь чего удумали: обсудили на саммите возможность возвращения России (хотя Россия не просила), но договорились не разглашать содержание дискуссии. Хватит это терпеть!" - написал Гаспарян.

Ни за что не разгласят

Лидеры группы "большой семерки" на встрече в Биаррице обговорили, в том числе возвращение формата "большой восьмерки" и России, передает японское агентство Kyodo.

Собеседник агентства, представляющий японское правительство, подтвердил, что вопрос возвращения России обсуждался, однако содержание разговора "ни за что не будет разглашено".

"Пусть сами попросят"

"Большая восьмерка" может быть рассмотрена, необходимо, чтобы сама Москва показала в этом заинтересованность, считают в США. "Пусть сами попросятся", - заявил представитель Белого дома.

Американский чиновник напомнил, что сам вопрос о возвращении к формату G8, в котором снова будет принимать участие российская сторона, поднял Эмманюэль Макрон. При этом Россия стремления к возвращению в международное объединение не выражала, добавил он, пишет Nation News.

Конечно, этот вопрос может быть рассмотрен на ближайшем саммите "большой семерки", однако для этого необходимо, чтобы Россия сама попросилась обратно.

При этом представитель Белого дома отметил, что на саммите во французском городе Биаррице, который стартовал 24 августа, голосования по вопросу возвращения России в объединение проводиться не будет. Такое решение "принимается консенсусом", добавил он.

"Абсурдная пародия на холодную войну"

Лидер Национального фронта Франции Марин Ле Пен прокомментировала заявления лидеров Евросоюза по поводу возможного возвращения России в "большую восьмерку". По мнению французского политика, то, что сейчас происходит на мировой политической арене, похоже на "абсурдную пародию на холодную войну".

"Противостоя возвращению России в новый G8, ЕС показывает нам абсурдную пародию на холодную войну", - говорится в ее посте в Twitter.

По мнению Ле Пен, антироссийская идеология — это пережиток прошлого, который не только не соотносится с интересами Европы, но и наносит им вред.

Кремль: G8 – не самоцель

Чем кончится саммит G7 и поставит ли Трамп на нём вопрос о членстве России, узнаем совсем скоро. Ясно одно. Возврат Москвы в "восьмёрку" возможен только без предварительных условий. Если Германия, Франция, да и США не готовы закрыть глаза на Крым, то обсуждение темы является очередным шоу, в котором Трамп, Макрон и Меркель выясняют, кто из них лидер "свободного мира", и пытаются заработать политические очки внутри страны.

С другой стороны, возможно и то, что, привлекая внимание к этой теме, Трамп и К° готовят общественность США и Европы к признанию воссоединения Крыма с Россией. Ради более высокой цели, чем Украина – остановить сближение Москвы и Пекина. Вместе с русскими западному миру будет легче противостоять китайской гегемонии.

Как бы то ни было, Кремль уже дал понять, что G8 не является для него самоцелью и что глобальные проблемы нельзя решать в "междусобойчике" без участия таких гигантов, как Китай и Индия. Поэтому для России формат "двадцатки" выглядит куда более выигрышным, чем G8.