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"Договорились и президент, и правительство": Молдавия стравит крест на антироссийском подходе

23 сентября 2019, 09:24  •  235 • Политика
Молдавия откажется от антироссийского подхода в своей политике. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавские правительство и президент договорились отказаться от системного "антироссийского подхода".
Молдавский лидер Игорь Додон отметил, что сейчас и правительство, и президент, наконец-то, договорились о том, чтобы в дальнейшем отказаться от так называемого "антироссийского подхода". А какие-либо нарушения, если они будут, планируется рассматривать "по конкретным случаям".
"Мы договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову", - сказал Додон, его цитирует "Ъ".
По словам молдавского лидера, такая же стратегия будет относиться и к другим инвесторам из-за рубежа.
Накануне, напомним, Игорь Додон отметил, что перезагрузка молдавско-российских отношений идёт вполне хорошими темпами.

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