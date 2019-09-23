"Договорились и президент, и правительство": Молдавия стравит крест на антироссийском подходе

Молдавский лидер Игорь Додон отметил, что сейчас и правительство, и президент, наконец-то, договорились о том, чтобы в дальнейшем отказаться от так называемого "антироссийского подхода". А какие-либо нарушения, если они будут, планируется рассматривать "по конкретным случаям".

"Мы договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову", - сказал Додон, его цитирует "Ъ".

По словам молдавского лидера, такая же стратегия будет относиться и к другим инвесторам из-за рубежа.

Накануне, напомним, Игорь Додон отметил, что перезагрузка молдавско-российских отношений идёт вполне хорошими темпами.