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"Договора СНВ не будет": Рябков не стал скрывать от Путина худший вариант по переговорам с США

31 мая 2020, 01:55  •  19 • Политика
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не стал скрывать от Владимира Путина худший вариант по переговорам с США. По его мнению, договора СНВ-3 уже в начале следующего года может попросту не быть. Он признался, что очень сомневается в возможности выстроить конструктивный диалог с Вашингтоном по этой теме.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказался по поводу ситуации с договором о сокращении внутренних наступательных вооружений в ходе совещания под председательством Владимира Путина, в котором участвовали постоянные члены Совбеза РФ.
Дипломат выразил мнение, что Москве необходимо сформулировать окончательную позицию в отношении выхода США из Договора по открытому небу.
Он напомнил, что СНВ-3 тоже скоро прекратит своё действие. Между тем какого-либо конструктивного диалога с Вашингтоном по этой ключевой теме ни России, ни другим странам установить пока не удаётся.
На мой взгляд, шансы на сохранение договора СНВ-3 стремительно близятся к нулю, - признался Рябков.
Он предположил, что 5 февраля следующего года соглашение истечёт, и, таким образом, 6 февраля какие-либо ключевые сдерживающие договорённости по вооружению уже будут попросту отсутствовать.
Ранее в США озвучили условие продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Его назвал спецпосланник американского лидера по контролю над оружием Маршалл Биллингсли.
В беседе с The Washington Post он заявил, что России необходимо привлечь и КНР к данному соглашению, если она хочет, чтобы Соединённые Штаты продолжали своё участие в нём.
Одна из основных проблем с договором о СНВ среди многих других его недостатков - это то, что в нём не участвуют китайцы, - отметил Биллингсли.
Он добавил, что для российской стороны ДСНВ имеет особое значение, и потому ей стоит принять выдвинутое Вашингтоном условие.
По мнению чиновника, Москве стоит вслед за США тоже проявить обеспокоенность в связи с новым ракетным оружием Китая.
Соглашение СНВ-III было принято в 2010 году в чешской столице. Оно пока остаётся единственной работающей договорённостью между Соединёнными Штатами и РФ по ограничению ядерного вооружения. Его действие заканчивается в 2021-м.

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