"Договора СНВ не будет": Рябков не стал скрывать от Путина худший вариант по переговорам с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказался по поводу ситуации с договором о сокращении внутренних наступательных вооружений в ходе совещания под председательством Владимира Путина, в котором участвовали постоянные члены Совбеза РФ.

Дипломат выразил мнение, что Москве необходимо сформулировать окончательную позицию в отношении выхода США из Договора по открытому небу.

Он напомнил, что СНВ-3 тоже скоро прекратит своё действие. Между тем какого-либо конструктивного диалога с Вашингтоном по этой ключевой теме ни России, ни другим странам установить пока не удаётся.

На мой взгляд, шансы на сохранение договора СНВ-3 стремительно близятся к нулю, - признался Рябков.

Он предположил, что 5 февраля следующего года соглашение истечёт, и, таким образом, 6 февраля какие-либо ключевые сдерживающие договорённости по вооружению уже будут попросту отсутствовать.

Ранее в США озвучили условие продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Его назвал спецпосланник американского лидера по контролю над оружием Маршалл Биллингсли.

В беседе с The Washington Post он заявил, что России необходимо привлечь и КНР к данному соглашению, если она хочет, чтобы Соединённые Штаты продолжали своё участие в нём.

Одна из основных проблем с договором о СНВ среди многих других его недостатков - это то, что в нём не участвуют китайцы, - отметил Биллингсли.

Он добавил, что для российской стороны ДСНВ имеет особое значение, и потому ей стоит принять выдвинутое Вашингтоном условие.

По мнению чиновника, Москве стоит вслед за США тоже проявить обеспокоенность в связи с новым ракетным оружием Китая.

Соглашение СНВ-III было принято в 2010 году в чешской столице. Оно пока остаётся единственной работающей договорённостью между Соединёнными Штатами и РФ по ограничению ядерного вооружения. Его действие заканчивается в 2021-м.