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"Договор не стоит той бумаги, на которой стоят подписи": США готовят России ловушку с СНВ-3?
12 октября 2020, 18:50 • 78 • Политика
Военный эксперт предупредил, что готовность США продлить договор об СНВ-3 вовсе не свидетельствует о смене курса американцев. По его словам, любой договор в руках англосаксов "не стоит той бумаги, на которой стоят подписи". Готовят ли США ловушку России с договором СНВ-3?
Как полагает полковник запаса РФ Александр Жилин, сегодня доверять американцам нельзя. Они могут подписать соглашение о продлении срока действия СНВ-3, а потом неожиданно из него выйти в одностороннем порядке, как, например, было с ДРСМД и Договором по открытому небу. В этом случае продление СНВ-3 означает лишь, что американская сторона хочет выиграть время для каких-то своих целей.
Напомним, что ранее стало известно о готовности президента США Дональда Трампа продлить срок действия двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает 5 февраля 2021 года. Предполагается, что договорённость с Россией будет достигнута до 3 ноября, когда в Штатах стартуют президентские выборы. Однако официального подтверждения этой информации пока не последовало.
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