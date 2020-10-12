Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном прос...
Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк Р...
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
"Организм начал убивать сам себя изнутри": Врач Навального вскрыл прав...
Главная / Политика

"Договор не стоит той бумаги, на которой стоят подписи": США готовят России ловушку с СНВ-3?

12 октября 2020, 18:50  •  78 • Политика
Военный эксперт предупредил, что готовность США продлить договор об СНВ-3 вовсе не свидетельствует о смене курса американцев. По его словам, любой договор в руках англосаксов "не стоит той бумаги, на которой стоят подписи". Готовят ли США ловушку России с договором СНВ-3?
Как полагает полковник запаса РФ Александр Жилин, сегодня доверять американцам нельзя. Они могут подписать соглашение о продлении срока действия СНВ-3, а потом неожиданно из него выйти в одностороннем порядке, как, например, было с ДРСМД и Договором по открытому небу. В этом случае продление СНВ-3 означает лишь, что американская сторона хочет выиграть время для каких-то своих целей.
Не нами сказано, что любая договорённость с англосаксами не стоит той бумаги, на которой стоят их подписи. В данном случае речь идёт о затягивании времени. Возможно, возникли проблемы военно-технического характера, - пояснил эксперт порталу Ura.ru.
Напомним, что ранее стало известно о готовности президента США Дональда Трампа продлить срок действия двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает 5 февраля 2021 года. Предполагается, что договорённость с Россией будет достигнута до 3 ноября, когда в Штатах стартуют президентские выборы. Однако официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
12 октября 2020, 01:25
Детей из школы выгнали и... отправили в торговые центры: Кто устроил коронавирусный ад Москве?
12 октября 2020, 15:10
"Обрывают телефоны!": Украинская элита объявила охоту за русской вакциной от COVID
12 октября 2020, 11:30
Никита Михалков не стал молчать о Навальном. После разоблачения Михеев добавил "огня"
12 октября 2020, 11:30
Датский дипломат хотел "прижать" Сергея Лаврова в Москве, но провалился и стал мемом
12 октября 2020, 13:20
"Перепадёт от "хозяев": Политолог предсказал, как иск Шрёдера к Bild ударит по Навальному
12 октября 2020, 09:40
"Игра на чувствах народов": Конфликт в Нагорном Карабахе подогрели новыми авиаударами
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 октября 2020, 08:45
Совершена большая антикитайская провокация
12 октября 2020, 01:25
Детей из школы выгнали и... отправили в торговые центры: Кто устроил коронавирусный а...
12 октября 2020, 15:10
"Обрывают телефоны!": Украинская элита объявила охоту за русской вакциной о...
12 октября 2020, 11:30
Никита Михалков не стал молчать о Навальном. После разоблачения Михеев добавил "...
12 октября 2020, 01:25
Случайность или: Внезапным пожарам возле российских баз в Сирии нашли объяснение
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву, что он не мать Тереза
08 октября 2020, 04:50
Немцы попытались спасти русских от "урановых хвостов". Терпения полиции хватило на пять часов
11 октября 2020, 16:15
"Слышь, басурмане": Чичерина вступилась после недвусмысленной угрозы военкору Пегову
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет
10 октября 2020, 02:40
Возвращение владычицы морей, или Голый под дождём
07 октября 2020, 19:40
Самолёт-разведчик пролетел над российской базой в Гюмри и "вырубился"
10 октября 2020, 00:50
"Длинная рука" русского "Циркона": Гиперзвуковая ракета-убийца доказала господство России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.