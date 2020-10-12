"Договор не стоит той бумаги, на которой стоят подписи": США готовят России ловушку с СНВ-3?

Как полагает полковник запаса РФ Александр Жилин, сегодня доверять американцам нельзя. Они могут подписать соглашение о продлении срока действия СНВ-3, а потом неожиданно из него выйти в одностороннем порядке, как, например, было с ДРСМД и Договором по открытому небу. В этом случае продление СНВ-3 означает лишь, что американская сторона хочет выиграть время для каких-то своих целей.

Не нами сказано, что любая договорённость с англосаксами не стоит той бумаги, на которой стоят их подписи. В данном случае речь идёт о затягивании времени. Возможно, возникли проблемы военно-технического характера, - пояснил эксперт порталу Ura.ru.

Напомним, что ранее стало известно о готовности президента США Дональда Трампа продлить срок действия двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает 5 февраля 2021 года. Предполагается, что договорённость с Россией будет достигнута до 3 ноября, когда в Штатах стартуют президентские выборы. Однако официального подтверждения этой информации пока не последовало.