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"Догнать тех, кто уйдёт от наказания": Шарий рассказал, зачем он создал партию и решил идти в Раду
07 июня 2019, 04:39 • 58 • В мире
Известный украинский блогер Анатолий Шарий создал собственную партию, с которой пойдёт на выборы в Верховную раду. В беседе с Царьградом медиаэксперт рассказал, зачем он решил идти на выборы и какая цель ставится перед его партией. "Догнать тех, кто уйдёт от наказания", - ответил Анатолий.
В видеообращении, опубликованном на собственном сайте, блогер рассказал о том, что создал "политическую партию "Партия Шария" и уже зарегистрировал её в Министерстве юстиции Украины. И теперь будет готовиться к досрочным выборам в Верховную раду.
Если блогеру удастся избраться в Раду, для "прошлой власти" это будет большим унижением. И это принесёт медиаэксперту удовольствие. "Это будет классно, мне будет приятно смотреть на их лица", - отметил Анатолий.
Но это, конечно, не самое главное. Став депутатом, он сможет контролировать новую власть.
По словам блогера, будет "круто утереть нос" Порошенко и его команде. Но ведь не только в них дело. Анатолий отметил, что, по сути, на выборах может получиться ситуация, когда "на манеже всё те же". Достаточно посмотреть партийные списки, которые уже начали публиковаться.
Себя Шарий "суперспециалистом" в написании законов не считает. И не собирается говорить ту же чепуху, которую озвучивают другие кандидаты, скажем, о том, что "мы придём, и у вас сразу пенсия станет по четыре тысячи евро". И прежде всего потому, что такое в принципе невозможно. Но люди такие "сказки" любят слушать. Однако он сам и его команда говорят чётко: "Мы идём контролировать власть".
Вступать в какие-либо блоки с олигархами Анатолий Шарий не собирается, говорит, что у него и партии хватит собственных средств, поэтому ни у кого ничего брать он не будет. После регистрации партии он уже внёс залог в четыре миллиона гривен, реклама тоже будет оплачиваться на партийные деньги. И реклама эта будет нормальной, а не рассчитанной на эпатирование публики.
Шарий в беседе с Царьградом рассказал о том, как на создание его партии отреагировали в Раде. К примеру, Семён Семёнченко отнесся к этой новости как к анекдоту. По мнению же Шария, анекдот уже то, что Семёнченко до сих пор ещё в парламенте.
Можно было бы подумать, что главная цель Партии Шария - стать для всех раздражителем. Однако это не совсем так. Ведь серьёзным раздражителем для власти Порошенко блогер и так уже был более пяти лет.
Так что пусть Порошенко и ему подобные не думают, что власть - это их дом, этакий "закрытый клуб", в котором все "целуются в щёчку", а по вечерам встречаются в саунах. Такого не будет: Шарий придёт и "прямо в грязных ботинках залезет к ним в постель".
Медиаэксперт немного рассказал о своей команде, о которой, уверен он, сейчас мало кто знает: все они люди абсолютно непубличные, ни в чем не "замазанные". При этом все они люди, которых хорошо знает сам Шарий, в которых он уверен и точно может сказать: "Эти не продадут".
Рассказывая о том, чем он будет заниматься в Раде, если, конечно, будет избран, Шарий отметил, что при желании он тоже будет участвовать в создании законов.
Но не надо думать, что все депутаты, придя в парламент, сразу, засучив рукава, начинают строчить законы. Ничего подобного. Тем более что среди народных избранников слишком много "левых" людей, которым впору "управлять свинарником, а вовсе не страной". Поэтому Шарий абсолютно уверен в том, что его команда будет не хуже тех, кто сейчас уже находится в парламенте.
А боятся потому, что он всегда делает то, что обещает. К примеру, сказал, что Андрей Портнов станет забрасывать Порошенко уголовными делами, - так оно и получилось. Причём два из них открыто по документам, собранным самим Шарием. И это ещё раз доказывает оппонентам блогера, что слов на ветер он не бросает. И это его позиция.
Журналист Царьграда поинтересовался у Анатолия, не появилось ли у него чувства разочарования после того, как Зеленский вступил в должность президента.
Конечно, есть свои косяки и у нового президента, они многим видны, и Шарий на них тоже указывает в своих программах. Тем не менее медиаэксперту нравится то, что происходит сегодня в политической плоскости страны.
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