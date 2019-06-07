"Догнать тех, кто уйдёт от наказания": Шарий рассказал, зачем он создал партию и решил идти в Раду

В видеообращении, опубликованном на собственном сайте, блогер рассказал о том, что создал "политическую партию "Партия Шария" и уже зарегистрировал её в Министерстве юстиции Украины. И теперь будет готовиться к досрочным выборам в Верховную раду.

"Моя основная цель - и я это никогда не скрывал - догнать тех, кто уйдёт от наказания. Ведь такие депутаты всё равно постараются просочиться в парламент, поскольку остались выборы от мажоритарных округов. Они купят себе округа с крепостными и поэтому пройдут в очередной раз", - заявил Шарий.

Если блогеру удастся избраться в Раду, для "прошлой власти" это будет большим унижением. И это принесёт медиаэксперту удовольствие. "Это будет классно, мне будет приятно смотреть на их лица", - отметил Анатолий.

Но это, конечно, не самое главное. Став депутатом, он сможет контролировать новую власть.

"Потому что Вова [Владимир Зеленский, новый президент Украины - ред.] - он тоже не Бог и не царь. Поэтому его и необходимо контролировать. Но тут нужна умная оппозиция. Не визжащие дегенераты, а нормальные люди, которые точно знают, как следить за властью. Я-то это точно знаю и смог устроить для предыдущей власти серьёзную обструкцию. Так что я знаю, о чём говорю, и поэтому мы туда идём", - заявил Шарий.

По словам блогера, будет "круто утереть нос" Порошенко и его команде. Но ведь не только в них дело. Анатолий отметил, что, по сути, на выборах может получиться ситуация, когда "на манеже всё те же". Достаточно посмотреть партийные списки, которые уже начали публиковаться.

Себя Шарий "суперспециалистом" в написании законов не считает. И не собирается говорить ту же чепуху, которую озвучивают другие кандидаты, скажем, о том, что "мы придём, и у вас сразу пенсия станет по четыре тысячи евро". И прежде всего потому, что такое в принципе невозможно. Но люди такие "сказки" любят слушать. Однако он сам и его команда говорят чётко: "Мы идём контролировать власть".

"Я не собираюсь переформатироваться в политика или ещё там в кого-то, я буду и дальше делать то, чем занимался раньше. У меня есть своя мажоритарка, - только на YouTube есть более двух миллионов подписчиков, которые мне верят. Пусть они и не всегда со мной соглашаются, порой доходит даже до истерик. Тем не менее они точно знают, что в главном я их не предам - и это уже испытано годами", - объяснил медиаэксперт.

Вступать в какие-либо блоки с олигархами Анатолий Шарий не собирается, говорит, что у него и партии хватит собственных средств, поэтому ни у кого ничего брать он не будет. После регистрации партии он уже внёс залог в четыре миллиона гривен, реклама тоже будет оплачиваться на партийные деньги. И реклама эта будет нормальной, а не рассчитанной на эпатирование публики.

Шарий в беседе с Царьградом рассказал о том, как на создание его партии отреагировали в Раде. К примеру, Семён Семёнченко отнесся к этой новости как к анекдоту. По мнению же Шария, анекдот уже то, что Семёнченко до сих пор ещё в парламенте.

Можно было бы подумать, что главная цель Партии Шария - стать для всех раздражителем. Однако это не совсем так. Ведь серьёзным раздражителем для власти Порошенко блогер и так уже был более пяти лет.

"Мы поднимали бурю, и делали это хорошо. И у них так пригорало и подгорало, что они уже не знали, какое ещё новое на меня дело открыть. Они уже дело открывали на меня по разжиганию межнациональной розни даже. Это просто поразительно. Как они за нацизм какой-то на меня не открыли ещё уголовное дело? Они меня пытались вычислить, они меня пытались достать, они меня пытались убить, что там говорить. Но ничего не получилось. Я, как птица Феникс, ещё и в Раде всех их достану", - сказал Анатолий.

Так что пусть Порошенко и ему подобные не думают, что власть - это их дом, этакий "закрытый клуб", в котором все "целуются в щёчку", а по вечерам встречаются в саунах. Такого не будет: Шарий придёт и "прямо в грязных ботинках залезет к ним в постель".

Медиаэксперт немного рассказал о своей команде, о которой, уверен он, сейчас мало кто знает: все они люди абсолютно непубличные, ни в чем не "замазанные". При этом все они люди, которых хорошо знает сам Шарий, в которых он уверен и точно может сказать: "Эти не продадут".

Рассказывая о том, чем он будет заниматься в Раде, если, конечно, будет избран, Шарий отметил, что при желании он тоже будет участвовать в создании законов.

Но не надо думать, что все депутаты, придя в парламент, сразу, засучив рукава, начинают строчить законы. Ничего подобного. Тем более что среди народных избранников слишком много "левых" людей, которым впору "управлять свинарником, а вовсе не страной". Поэтому Шарий абсолютно уверен в том, что его команда будет не хуже тех, кто сейчас уже находится в парламенте.

"Меня устроит и то, что у моей партии может оказаться в парламенте очень мало голосов. Меня абсолютно устраивает то, как сегодня у многих уже "горит пятая точка" от этой информации. Мне звонят люди и говорят, что на "Банковой сегодня все метались". Они пытаются понять, каким образом у нас получилось зарегистрироваться в подконтрольном власти Минюсте и так далее. Они боятся, вот в чём фишка", - уверен Анатолий.

А боятся потому, что он всегда делает то, что обещает. К примеру, сказал, что Андрей Портнов станет забрасывать Порошенко уголовными делами, - так оно и получилось. Причём два из них открыто по документам, собранным самим Шарием. И это ещё раз доказывает оппонентам блогера, что слов на ветер он не бросает. И это его позиция.

"Мне нравится, когда они боятся. Мне нравится, когда они дрожат. Потому что они сделали так, что пять лет люди дрожали. Это сейчас оттепель. Но ещё совсем недавно эти люди писали мне и говорили анонимно: Анатолий, я боюсь за свою семью и так далее. Они запугали целый народ. А я хочу запугать их", - заявил Шарий.

Журналист Царьграда поинтересовался у Анатолия, не появилось ли у него чувства разочарования после того, как Зеленский вступил в должность президента.

"Я во многом с ним могу быть не согласен. Но это был выбор из двух людей: или Зеленский, или Порошенко. Если Зеленский завтра будет застукан за тем, что он всё-таки будет разделывать младенца, поджаривать его на медленном огне и жрать - я всё равно не буду считать, что он хуже, чем Порошенко. Для меня Порошенко - это сосредоточение зла, мерзости и всего самого отвратительного, что могло появиться в моей стране. Поэтому у меня разочарования Зеленским не будет", - ответил Анатолий.

Конечно, есть свои косяки и у нового президента, они многим видны, и Шарий на них тоже указывает в своих программах. Тем не менее медиаэксперту нравится то, что происходит сегодня в политической плоскости страны.