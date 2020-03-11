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"Додумайтесь сами": Участники пикета против поправки Терешковой не смогли ответить на вопросы о своём протесте

11 марта 2020, 03:35  •  49 • Политика
В Москве состоялся пикет против поправки Валентины Терешковой в Конституцию России. Однако участники акции не смогли ответить на все вопросы корреспондента Царьграда.
Едва депутат Госдумы Валентина Терешкова произнесла текст своей поправки о возможности нового срока Владимира Путина в должности президента России, активисты заявили о проведении пикетов в Москве против подобной инициативы. Напомним, президент Владимир Путин ранее поддержал возможность обнуления сроков нахождения на посту главы страны поправками в Конституцию. Однако отметил, что это не означает автоматического продления его полномочий: если народ поддержит поправки, Путин будет баллотироваться на новый срок. И если одержит победу, сможет стать президентом. Но в любом случае, решение будет принято лишь в 2024 году.
Царьград побывал в точке сбора пикетчиков - у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади, чтобы увидеть, как проходила акция протеста. Был ли пикет одиночным - большой вопрос. Поддержавших его было больше одного человека, и в целом они выглядели как участники организованной акции. Как бы там ни было, стояли друг от друга поодаль с плакатами от Либертарианской партии. Побеседовав с разными активистами, мы пришли к выводу, что пока участники пикетов не совсем понимают, против чего выступают.
- Вы сегодня против чего? - спросил наш корреспондент у молодого человека, одного из пикетчиков.
- У меня на плакате всё написано, - улыбаясь, ответил наш собеседник.
Фото: Царьград.
- У вас написано: "Они обнуляют срок и рубль". Кто они?
- Додумайтесь сами, - ответил активист.
- Вы же вышли, чтобы выразить своё мнение, в общественном месте... Правильно? Вот сейчас у вас есть такая возможность, что вас не устраивает?
- Я выражаю своё мнение плакатом.
К сожалению, уточнений не последовало. После того как корреспондент несколько раз повторил вопрос, активист сообщил, что не будет аргументировать свою позицию именно Царьграду. Правда, и другим журналистам он ничего не сказал.
Другой участник пикета оказался столь же немногословен. Он также предложил прочитать плакат, где было написано: "Отправим Путина в космос".
Фото: Царьград.
Удача улыбнулась лишь в беседе с третьим активистом, который сказал чуть больше, чем написано на плакате.
- Я против возможности Владимира Путина в обход всех мыслимых законов оставаться у власти ещё 12 лет, - сообщил он.
- Но ведь это пока ещё неточно. Ведь Конституционный суд должен сказать о поправках либо "да", либо "нет", - отметил корреспондент.
- Для того чтобы он сказал "нет", мы и выходим, - отметил активист.
Фото: Царьград.
Более подробно о пикете мы расскажем в телесюжете. Как напоминают РИА ФАН, поправка об обнулении президентских сроков в России ранее была принята Госдумой во втором чтении. Однако вступят в силу подобные поправки только в случае утверждения Конституционного суда и народа России.

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