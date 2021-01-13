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"Дочка записала": Создатель украинской вакцины от COVID-19 предпочёл чужой препарат
13 января 2021, 22:50 • 37 • В мире
Один из создателей украинской вакцины от COVID-19 Михаил Фаворов предпочёл чужой препарат, чтобы защитить себя от заражения. "Дочка записала", - попытался оправдаться он.
Михаил Фаворов - президент компании DiaPrep System Inc. Он является одним из тех людей, которые разрабатывают оригинальную украинскую вакцину от коронавируса, но препарат ещё не готов. Ранее сообщалось, что состав будет готов примерно в августе-октябре 2021 года.
Во всяком случае, такие ориентировочные сроки называл Фаворов. С результатами доклинических испытаний ознакомили президента Украины Владимира Зеленского.
"Дочка записала меня на прививку", - сообщил Михаил Фаворов на своей странице в Facebook.
Он отметил, что прививка была сделана ему утром 12 января. Использовалась вакцина от американской компании Moderna. Якобы на препарат на Украине спрос огромный - сайты периодически падают, а позвонить и записаться практически невозможно. У Фаворова это не получилось, а вот его дочери повезло.
Он объяснил, что даже не пришлось выходить из автомобиля. На огромной парковке машины становятся в три ряда. Каждое из транспортных средств последовательно останавливается в особых зонах. В первой проверяют данные, во второй отвечают на возникшие вопросы, дают подписать согласие. В третьей зоне делают инъекцию. Трафик регулируется солдатами.
"Всё построено по принципу площадки сортировки раненых!" - привёл сравнение разработчик украинской вакцины.
После укола нужно 15 минут сидеть в машине и ждать. Если не проявляется никаких побочных эффектов, можно уезжать, чтобы вернуться через 28 дней.
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