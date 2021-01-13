Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а...
Главная / В мире

"Дочка записала": Создатель украинской вакцины от COVID-19 предпочёл чужой препарат

13 января 2021, 22:50  •  37 • В мире
Один из создателей украинской вакцины от COVID-19 Михаил Фаворов предпочёл чужой препарат, чтобы защитить себя от заражения. "Дочка записала", - попытался оправдаться он.
Михаил Фаворов - президент компании DiaPrep System Inc. Он является одним из тех людей, которые разрабатывают оригинальную украинскую вакцину от коронавируса, но препарат ещё не готов. Ранее сообщалось, что состав будет готов примерно в августе-октябре 2021 года.
Во всяком случае, такие ориентировочные сроки называл Фаворов. С результатами доклинических испытаний ознакомили президента Украины Владимира Зеленского.
"Дочка записала меня на прививку", - сообщил Михаил Фаворов на своей странице в Facebook.
Он отметил, что прививка была сделана ему утром 12 января. Использовалась вакцина от американской компании Moderna. Якобы на препарат на Украине спрос огромный - сайты периодически падают, а позвонить и записаться практически невозможно. У Фаворова это не получилось, а вот его дочери повезло.
Он объяснил, что даже не пришлось выходить из автомобиля. На огромной парковке машины становятся в три ряда. Каждое из транспортных средств последовательно останавливается в особых зонах. В первой проверяют данные, во второй отвечают на возникшие вопросы, дают подписать согласие. В третьей зоне делают инъекцию. Трафик регулируется солдатами.
"Всё построено по принципу площадки сортировки раненых!" - привёл сравнение разработчик украинской вакцины.
После укола нужно 15 минут сидеть в машине и ждать. Если не проявляется никаких побочных эффектов, можно уезжать, чтобы вернуться через 28 дней.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
13 января 2021, 04:30
Испугались индейского колдуна. Над Байденом нависло убийственное проклятие
13 января 2021, 11:50
"Создатели пандемии коронавируса" - это Сорос, Гейтс и Рокфеллер: суд принял решение
13 января 2021, 00:50
"Никто не мог представить": ВОЗ обозначила сроки коллективной иммунизации
13 января 2021, 06:20
Настоящие и показушные "варвары": Кто тащит США в тёмные времена
13 января 2021, 02:40
Президента Эстонии обвинили во вмешательстве в дела парламента
13 января 2021, 21:00
Громкое заявление Джонсона о пандемии вызвало международный скандал: Китай отреагировал жёстко
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие по...
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадач...
13 января 2021, 13:40
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на г...
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2021, 09:00
Одесситы мечтают жить, как в Крыму
09 января 2021, 10:40
С-300 уничтожил израильский беспилотник - сначала радар, затем и систему: Написанному верить?
07 января 2021, 19:15
Мэр дал интервью без штанов, забыв о зеркале: "Новый год начался ужасно неловко"
08 января 2021, 09:00
На Украине нашли «золотое дно»: известный врач назвал самый крутой бизнес
08 января 2021, 18:10
«Мы мочим москалей, не переходите нам дорогу» – киевские наци угрожают евреям
08 января 2021, 18:10
Новичок в списке преемников: "Наследников" Путина среди "абсолютно преданных" назвал Гращенков
09 января 2021, 14:20
США идут на захват Арктики? К северным берегам России направляются американские военные корабли
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.