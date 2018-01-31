"Дочери Европы" запустили флешмоб против агрессии мигрантов - реакция соцсетей

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В Европе женщины начали собирать и публиковать истории тех, кто пострадал от мигрантов.

"Меня зовут Миа, меня зовут Мария, меня зовут Эбба... Меня убили в Канделе, меня изнасиловали в Мальмё, надо мной издевались в Ротереме, меня переехали машиной в Стокгольме..."

Эти и другие истории рассказывают жительницы Скандинавии, Центральной и Восточной Европы.

Новый манифест женщин набирает обороты. На сей раз акция направлена не только против домогательств, как недавний флешмоб #metoo, а как раз против издевательств беженцев, наводнивших Европу. Напомним, в Германии, в Швеции, Дании и ряде других стран происходили жуткие вещи, связанные с изнасилованием, издевательствами и убийствами. Примечательно то, что жители своих же стран не чувствуют себя в безопасности. Мигранты пристают к европейкам, а те не могут пожаловаться даже в полицию, потому что их заявления в ряде случаев попросту не принимают.

"Вы пожертвовали нами! Мы - память жертв. Мы - дочери Европы", - говорится в видео, направленного на поддержание манифеста.

На сайте, посвященным флешмобу, также говорится, что это "не должно продолжаться". Таким образом, женщины в Европе пытаются бороться за свои права и свою безопасность.

Известно, что сейчас ролик получил почти 10500 просмотров. Это немного, но зато в многочисленных комментариях видно, что люди ждали подобного движения давно.

"Я не знала, кому рассказать, кому пожаловаться. Теперь есть вы, спасибо!" - пишет пользователь Math.

"Если бы народ избрал другую власть и другую партию, женщины в Германии были бы в безопасности", - говорит Eisenwolf.

"Это очень прекрасное видео. Спасибо, что у вас хватает смелости напомнить всем нам, что мы должны защищать вас. И простите за то, что мы этого не сделали раньше", - отмечает Thomas Lehmann.







Видео: 120 Dezibel