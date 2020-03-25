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"Добрые дела не нравятся": В посольстве России раскритиковали статью в Financial Times о помощи итальянцам

25 марта 2020, 17:35  •  111 • Политика
Посольство России в Великобритании высказалось о материале издания Financial Times, где в российской помощи Италии журналисты усмотрели политические мотивы. "Добрые дела со стороны России явно не нравятся", - заметил один из дипломатов.
"Она (статья - ред.) содержит искажённую фактологию, приправленную политизированными высказываниями экспертов, которым добрые дела со стороны России явно не нравятся", - процитировало ТАСС дипломата.
Представитель посольства отметил, что российская помощь Италии - это жест солидарности, призванный поддержать народ, который оказался из-за пандемии коронавируса в чрезвычайно сложном положении. Свои действия Россия предприняла по просьбе итальянского правительства, согласовав все шаги.
"Кроме того, рассчитываем, что российские специалисты смогут приобрести в Италии опыт, который пригодится в борьбе с заболеванием в самой России", - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что Италия просила помощи не только у России. Она обращалась к Китаю. Победить коронавирус можно только после налаживания "международной координации". Ни одно из государств в одиночку с этим не справится. В посольстве выразили сожаление, что журналисты Financial Times усмотрели негатив в "элементарном человеческом жесте" и подали это как демонстрацию Россией силы.
В Италии совершили посадку 14 самолётов. На борту каждого из них находились российские военные специалисты, а также медицинское оборудование. Эпидемиологи, вирусологи, военные помогут итальянским коллегам бороться с пандемией SARS-CoV-2.
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