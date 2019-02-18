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"Добротная провокация": Дипломаты о появлении флага России на соборе в Солсбери

18 февраля 2019, 03:24  •  38 • Политика
Сотрудники посольства России в Лондоне считают появление флага РФ на соборе в Солсбери "добротной провокацией".
Инцидент с появлением российского флага на соборе в Солсбери можно считать "добротной провокацией". Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Лондоне.
Как подчеркнули дипломаты, у них нет никакой официальной информации от британской стороны в связи с происшествием. При этом в ведомстве отметили, что Лондон не отвечает на запросы Москвы и до сих пор не предоставил доказательств ее "причастности" к покушению на шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года.
"Если водружение российского флага на соборе соответствует действительности, то выглядит это, на наш взгляд, как добротная провокация", - пояснил источник РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно о том, что неизвестные шутники вывесили перед фасадом готического собора Девы Марии флаг России.

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