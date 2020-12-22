"Доброе слово и автомат Калашникова": Военный эксперт раскрыл залог успеха переговоров с Западом

Новые санкции должны быть введены против 28 организаций Роскосмоса, Росатома и ВПК России, однако эксперты склоняются к тому, что ограничения не сильно ударят по экономике нашей страны. Военный эксперт Алексей Леонков озвучил напрашивающийся в связи с этим вопрос - если санкции не работают, тогда зачем они?

"Скорее всего, эти санкции имеют персональную направленность на прозападную элиту, чьи личные интересы за рубежом будут существенно ограничены. США даёт им сигнал к действию, предваряя приход к власти Байдена", - отметил Леонков.

По его словам, прозападная прослойка российского общества должна либо действовать, либо лишиться всех благ за рубежом, которые англосаксы оберегали по умолчанию. Однако, напоминает Леонков, история показывает, что такие "обереги" не действуют и когда прозападная элита справляется с поставленными задачами, и когда не справляется.

"В обоих случаях "накопленное кровью и потом" подлежит ликвидации и распределению между истинной элитой (как правило, англосакской), в которую наши "мещане" стремятся, мечтая о "пожизненном дворянстве". Предатели никогда не станут частью этой элиты по определению: предавший раз - может предать снова", - безапелляционно заявляет Леонков.

По его словам, результат такой работы против России всегда имеет негативные последствия - при неудачной работе прозападников экономика страны подрывается и с трудом справляется с форс-мажорами, а при неудачной - государство ликвидируется как таковое.

Леонков опасается, что в долгосрочной перспективе неудачи прозападных элит приведут к истощению тех ресурсов России, за счёт которых она возрождалась как феникс из пепла. При этом каждое возрождение давалось большой ценой, которую "платили люди в погонах и без оных".

"В ХХ веке элитные прослойки общества не справились со своими задачами и наше государство получило две разрушительные войны. В XXI веке история повторяется, всё больше напоминая события 1905 и 1917 годов, но в этот раз англосаксы сделали выводы из прошедшей истории", - поясняет свою мысль эксперт.

По его мнению, санкции и подрывные операции будут продолжаться до тех пор, пока российская политика, причём как внешняя, так и внутренняя, экономика и военная сила не станут единым целым.

"Доброе слово и автомат Калашникова имеют больший шанс успеха на любых переговорах, чем просто доброе слово", - заключает Леонков.