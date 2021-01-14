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"Добро пожаловать в новую Америку! Ну и ад!": Спортсмена лишили медстраховки за "неправильные" посты
14 января 2021, 16:15 • 13 • Политика
В США спортсмена, в прошлом звезду бейсбола Курта Шиллинга лишили медицинской страховки за "неправильные" посты в соцсетях. "Добро пожаловать в новую Америку! Ну и ад!", - "хватаются за голову" жители Штатов.
В пропагандирующей якобы демократию и соблюдение прав человека Америке происходят знаковые события - все больше открывается истинное лицо "спасителей" мира от "диктаторов".
Курт Шиллинг сообщил о том, что его страховая компания AIG аннулировала его страховку на основании "активности в социальных медиа", передаёт в Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьёв, приводя скрин сообщения спортсмена.
Представитель компании сообщил спортсмену, что это было сделано по заявке PR-департамента, согласованной с менеджментом.
Блогер Сергей Колясников, в свою очередь, напомнил о том, что "в США без страховки медицина в принципе невозможна как таковая из-за запредельных цен", поэтому лишение человека страховки - "весьма и весьма серьёзный шаг".
"Добро пожаловать в новую Америку! Ну и ад!", - комментируют американцы этот инцидент.
"Страховые компании по степени коррупции уступают лишь политикам и фармакологам", - добавляют другие.
Третьи отмечают, что "большинство левых превратилось в полных фашистов".
"Они мечтали об этом 20 лет, а теперь 200 идиотов дали им повод", - пишут они, говоря о ситуации в США.
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