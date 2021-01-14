"Добро пожаловать в новую Америку! Ну и ад!": Спортсмена лишили медстраховки за "неправильные" посты

В пропагандирующей якобы демократию и соблюдение прав человека Америке происходят знаковые события - все больше открывается истинное лицо "спасителей" мира от "диктаторов".

Курт Шиллинг сообщил о том, что его страховая компания AIG аннулировала его страховку на основании "активности в социальных медиа", передаёт в Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьёв, приводя скрин сообщения спортсмена.

Представитель компании сообщил спортсмену, что это было сделано по заявке PR-департамента, согласованной с менеджментом.

Блогер Сергей Колясников, в свою очередь, напомнил о том, что "в США без страховки медицина в принципе невозможна как таковая из-за запредельных цен", поэтому лишение человека страховки - "весьма и весьма серьёзный шаг".

"Добро пожаловать в новую Америку! Ну и ад!", - комментируют американцы этот инцидент.

"Страховые компании по степени коррупции уступают лишь политикам и фармакологам", - добавляют другие.

Третьи отмечают, что "большинство левых превратилось в полных фашистов".

"Они мечтали об этом 20 лет, а теперь 200 идиотов дали им повод", - пишут они, говоря о ситуации в США.