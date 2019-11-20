"Добро пожаловать в Москву! Ой… в Киев": Пилот перепутал столицы во время посадки

Видео забавного инцидента, который произошёл во время рейса Лондон - Киев, появилось в Сети. Автор YouTube-канала Topfelya сообщает, что запись прислали его друзья. По их словам, всё случилось 18 ноября в самолёте авиакомпании Wizzair.

В кадре - крыло самолёта, который совершает посадку, и хорошо слышно, как командир воздушного судна поздравляет пассажиров с прибытием. "Добро пожаловать в Москву!" - произнёс по громкой связи пилот. В ответ секундная тишина, небольшие смешки и редкие аплодисменты. Потом, видимо, осознав сказанное и свою ошибку, лётчик тут же быстро добавил: "Ой, извините, в Киев".

По словам автора канала, его друзья, услышав первую фразу пилота, перепутавшего две столицы, поначалу решили, что это они перепутали свой рейс. Оказалось, что из Лондона параллельно с самолётом на Киев вылетал и борт на Москву. И пассажиры тоже сначала ошиблись, отправившись на посадку на рейс до российской столицы, но сотрудники аэропорта вовремя их сориентировали.

Всю дорогу друзья проспали и проснулись как раз перед посадкой. Пробуждение "в Москве" оказалось несколько шокирующим.