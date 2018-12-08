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"Добро пожаловать в холодную войну - 2": Эксперт США о противостоянии России и НАТО в Черном море

08 декабря 2018, 07:54  •  121 • Политика
Военный эксперт США Эрик Морено прокомментировал выход российской подводной лодки из порта Севастополя на фоне противостояния России и НАТО в Черном море. "Добро пожаловать в холодную войну - 2", - заявил он британским журналистам.
Российская дизель-электрическая подводная лодка Проекта 877, которую на Западе за бесшумность называют "Черная дыра", покинула порт Севастополя. Что это может означать на фоне усилившегося противостояния России и НАТО в Черном море, британскому изданию Daily Star рассказал военный эксперт США и ветеран-подводник Эрик Морено.
Эксперт предполагает, что подлодка направилась прямиком в Керченский пролив, а возможно она уже там. США и НАТО же не могут отправить туда свои подлодки, так как они не рассчитаны на столь малые глубины. Таким образом, надводным кораблям Запада предстоит смертельно опасная игра в "кошки-мышки" с российскими подлодками в Черном море.
"Русские следят за военным кораблем, мы следим за русской подводной лодкой. Добро пожаловать в холодную войну - 2", - цитирует издание слова эксперта.
Он добавляет, что корабли НАТО станут легкой целю для российских подлодок, так как в Черное море есть только один вход и выход.

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