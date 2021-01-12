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"Добро пожаловать в Brexit, сэр": Таможня Нидерландов отобрала у британских водителей бутерброды

12 января 2021, 14:45  •  45 • Политика
Голландское ТВ показало видеосюжет, где зафиксировано, как таможня Нидерландов отбирает у британских водителей…бутерброды. "Добро пожаловать в Brexit, сэр", - говорит один из таможенников.
Британская газета Guardian на своем сайте привела отрывок сюжета на голландском телевидении. На кадрах зафиксировано, как таможенники объясняют водителям из Великобритании, что те больше не могут ввозить в страны Евросоюза такие продукты питания, как фрукты, рыбу, мясо и другое.
Один из водителей спросил, может ли он хотя бы оставить себе хлеб, на что получил строгий отказ с заявлением о том, что конфисковано будет всё.
"Добро пожаловать в Brexit, сэр, - сказал таможенник. - Мне очень жаль".
Напомним, в 2021 году Совет ЕС планирует принять постановление о заключении Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией, после того как Европейский парламент даст своё согласие и после завершения всех процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

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