"Добро пожаловать в Brexit, сэр": Таможня Нидерландов отобрала у британских водителей бутерброды

Британская газета Guardian на своем сайте привела отрывок сюжета на голландском телевидении. На кадрах зафиксировано, как таможенники объясняют водителям из Великобритании, что те больше не могут ввозить в страны Евросоюза такие продукты питания, как фрукты, рыбу, мясо и другое.

Один из водителей спросил, может ли он хотя бы оставить себе хлеб, на что получил строгий отказ с заявлением о том, что конфисковано будет всё.

"Добро пожаловать в Brexit, сэр, - сказал таможенник. - Мне очень жаль".

Напомним, в 2021 году Совет ЕС планирует принять постановление о заключении Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией, после того как Европейский парламент даст своё согласие и после завершения всех процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.