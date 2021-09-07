Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачи...
Мигранты уже делят Россию. Ждём окончательного "захвата" власти?
Главная / Политика

"Добро пожаловать. Гоните деньги": Журналист рассказал, как украинцы встречают хасидов

07 сентября 2021, 17:35  •  41 • Политика
Журналист рассказал, как украинцы встречают брацлавских хасидов. Иноземным гостям приходится столкнуться с особым видом "гостеприимства": "Добро пожаловать. Гоните деньги".
Десятки тысяч паломников прибывают в украинскую Умань, чтобы отметить еврейский Новый год Рош ха-Шана рядом с могилой духовного лидера - рабби Нахмана. Однако если в Борисполе полицейские встречают гостей со словами "Добро пожаловать", то в Умане - со словами "Гоните деньги".
По словам главы местной общины раввина Яакова Джана, поборы осуществляются на каждом шагу.
Все властные структуры, включая армию, полицию, инспекцию Минздрава постоянно хотят стрясти средства с еврейских туристов. Полиция устраивает постоянные облавы, инициирует проверки документов, аресты,
- жалуется он.
Джан добавил, что Умань славится антисемитизмом, несмотря на то, что город является местом паломничества для хасидов.
Это утверждение характерно и для других городов Украины. По данным Центра Кантора (институт, занимающийся изучением проблемы ксенофобии), в 2020 году в стране произошло 22 случая избиения евреев. Украина стала единственным государством Европы, где уровень "физического антисемитизма" вырос во время карантина.
Как сообщает журналист РИА Новости Олег Налисник, украинские власти заявляют, что в стране нет ни ксенофобии, ни антисемитизма, в частности. Однако на деле всё обстоит иначе. В Луцке открыли памятник националисту Ивану Литвинчуку, который в годы Великой Отечественной войны убивал евреев. А чуть ранее в Тернополе назвали стадион в честь Романа Шухевича - организатора еврейских погромов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





41
Источник
Похожие новости
07 сентября 2021, 06:35
США подали России долларовый сигнал
07 сентября 2021, 04:46
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"
07 сентября 2021, 01:05
Украинскому советнику посоветовали пожить с "образованными" талибами*
07 сентября 2021, 10:15
США оплатили Украине половину истребителя. Россия должна ужаснуться
07 сентября 2021, 02:55
Кедми указал, как России предупредить провокации у себя "под боком"
07 сентября 2021, 10:15
О чём умолчали американцы после визита Зеленского: Кулеба выдал кулуарные разговоры
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2021, 14:15
НАТО попросило помощи у России и Китая. Но тон выбран неудачный
06 сентября 2021, 20:30
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете извиняться!"
01 сентября 2021, 00:15
В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганистане
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
05 сентября 2021, 22:30
Чубайс предложил начать закупки в ЕС, чтобы повысить пенсии в России
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под удар украинцев
06 сентября 2021, 11:20
С требованиями Госдепа освободить крымских диверсантов вышло неловко: "А нельзя ли уточнить?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.