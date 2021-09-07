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"Добро пожаловать. Гоните деньги": Журналист рассказал, как украинцы встречают хасидов
07 сентября 2021, 17:35 • 41 • Политика
Журналист рассказал, как украинцы встречают брацлавских хасидов. Иноземным гостям приходится столкнуться с особым видом "гостеприимства": "Добро пожаловать. Гоните деньги".
Десятки тысяч паломников прибывают в украинскую Умань, чтобы отметить еврейский Новый год Рош ха-Шана рядом с могилой духовного лидера - рабби Нахмана. Однако если в Борисполе полицейские встречают гостей со словами "Добро пожаловать", то в Умане - со словами "Гоните деньги".
По словам главы местной общины раввина Яакова Джана, поборы осуществляются на каждом шагу.
- жалуется он.
Джан добавил, что Умань славится антисемитизмом, несмотря на то, что город является местом паломничества для хасидов.
Это утверждение характерно и для других городов Украины. По данным Центра Кантора (институт, занимающийся изучением проблемы ксенофобии), в 2020 году в стране произошло 22 случая избиения евреев. Украина стала единственным государством Европы, где уровень "физического антисемитизма" вырос во время карантина.
Как сообщает журналист РИА Новости Олег Налисник, украинские власти заявляют, что в стране нет ни ксенофобии, ни антисемитизма, в частности. Однако на деле всё обстоит иначе. В Луцке открыли памятник националисту Ивану Литвинчуку, который в годы Великой Отечественной войны убивал евреев. А чуть ранее в Тернополе назвали стадион в честь Романа Шухевича - организатора еврейских погромов.
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